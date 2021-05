Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite e i titoli in scadenza di film e serie tv

È il weekend di Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: l'attesa serie tv Amazon Original ispirata al celebre libro di Christiane F. è disponibile da oggi per la visione anche in italiano, ed è l'appuntamento da non perdere in questo fine settimana di maggio.

Tra le altre produzioni Amazon da vedere su Prime Video ci sono anche il film Chick Fight, con Alec Baldwin e Bella Thorne, e The Boy from Medellìn, il biopic sul Re del Reggaeton (a proposito, su Disney+ a giugno c'è la serie sulla Regina del Soul, Aretha Franklin).

Per quanto riguarda i titoli in scadenza, da segnalare innanzitutto Gemini Man, il film di Ang Lee con Will Smith e il suo giovane clone; ma anche The Company, un film di Robert Altman con Naomi Campbell che ci porta nel mondo del balletto.

Di seguito la lista, in ordine cronologico, di film e serie tv in uscita o in scadenza questo week end su Amazon Prime Video.

Shorta (film 2020) - data di uscita 3 maggio

Jens e Mike, due poliziotti, sono di pattuglia nel ghetto di Svalegården quando si diffonde la notizie della morte del diciannovenne Talib Beh Hassi, morto a causa della polizia. Ben presto nel quartiere salgono rabbia e tensione. I due agenti si ritroveranno così a dover lottare con le unghie e con i denti per trovare una via di uscita e salvare la loro pelle.

Link a Prime Video

The Curse Of Sleeping Beauty (film 2016) - data di uscita 3 maggio

Il film racconta una versione dark e moderna della favola dei fratelli Grimm.

Link Prime Video

Chick Fight (film 2021) - data di uscita 4 maggio

Genere: commedia - azione

Quando Anna Wyncomb viene introdotta in un fight club underground di sole donne per cercare di dare una svolta alla sua vita, scopre di essere legata alla storia del club più di quanto potesse immaginare. Nel cast Malin Akerman, Alec Baldwin, Bella Thorne, Fortune Feimster, Dulcé Sloan.

Link a Prime Video

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino (serie tv 2021) - data di uscita 7 maggio

Genere: drammatico

La serie tedesca Amazon Original in otto episodi racconta la storia di “Christiane F.” e il suo famigerato gruppo del Bahnhof Zoo in una moderna reinterpretazione del best-seller internazionale. La storia di Christiane, dei suoi amici e della loro rovinosa caduta nella dipendenza da droghe e prostituzione ha sconvolto un’intera generazione. Ora, la serie Amazon Original reinterpreta le note memorie in chiave moderna. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino segue la storia di sei adolescenti che lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi) Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) si lanciano nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e tentazioni finché non comprendono che questa estasi non solo distruggerà la loro amicizia ma li farà sprofondare in un abisso.

Link a Prime Video

The Boy from Medellin (film 2021) - data di uscita 7 maggio

Genere: musicale - biografico

Dal regista Premio Oscar e vincitore di un Emmy Matthew Heineman, The Boy From Medellín segue J Balvin nei giorni che precedono il concerto più importante della sua carriera – una performance sold-out nella sua città natale, Medellín, in Colombia. Ma con l'avvicinarsi dell’evento le strade esplodono in rivolte politiche costringendo il musicista premiato ai Latin Grammy a confrontarsi con la propria responsabilità come artista nei confronti del suo paese e delle legioni di fan in tutto il mondo.

Con l'intensificarsi della pressione pubblica sul concerto, dietro le quinte Balvin continua ad affrontare l'ansia e la depressione con cui combatte da anni. Girato interamente nella settimana che precede il concerto, The Boy From Medellín fornisce uno sguardo senza precedenti nel mondo del “Principe del Reggaeton,” e offre un approfondimento su uno dei momenti cruciali della sua vita.

Link a Prime Video

Lies & Illusions – Intrighi e bugie (film 2009) - data di uscita 7 maggio

Wes Wilson è un autore di best sellers che danno consigli sulla vita sentimentale. La sua viene però stravolta: Samantha, la sua fidanzata , viene picchiata e rapita davanti ai suoi occhi. La donna non viene ritrovata e, trascorso il periodo di legge, viene dichiarata morta. Wes prova a riprendere in mano la propria vita ma non ha fatto i conti con la doppia vita che conduceva Samantha... Con Cuba Gooding Jr., Christian Slater

Link a Prime Video

Saiyuki – La leggenda del demone dell’illusione - data di uscita 10 maggio

Serie anime tratta dal manga di Kazuya Minekura. Saiyuki - La leggenda del demone dell'illusione comprende due archi narrativi: il primo raccoglie i volumi da 1 a 7, mentre il secondo narra appunto del Principe-Dio della Guerra, che nel manga non compare, e ne rappresenta perciò una parte originale dell'anime.

Sarà il mio tipo? (film 2015) - scadenza 8 maggio

Clément, giovane professore di filosofia e scrittore serio e cinico, viene trasferito da Parigi a Arras, un paese a nord della Francia. Non sapendo come trascorrere le giornate, è annoiato dalla vita di provincia fin quando non conosce Jennifer, un'esuberante parrucchiera che adora le commedie americane e che alleva un figlio da sola. Può esistere davvero un amore tra due persone così diverse?

Link Prime Video

Boy Erased - Vite cancellate (film 2018) - scadenza 9 maggio

La coraggiosa storia di Jared Eamons: figlio del pastore battista di una cittadina americana, deve superare le conseguenze di aver confessato ai suoi genitori la sua omosessualità. I genitori faticano a conciliare l'amore per il figlio con le loro convinzioni. Con Nicole Kidman.

Link Prime Video

Cattivissimo me (film 2010) - scadenza 9 maggio

L'aspirante "supercattivo" Gru e la sua banda di buffissimi Minion vogliono fare il colpo del secolo: rubare la Luna! Ma Gru troverà pane per i suoi denti quando incontrerà tre bambine che gli ruberanno il cuore.

Link Prime Video

Gemini Man (film 2019) - scadenza 10 maggio

Will Smith è il protagonista di questo avvincente film d'azione del regista vincitore del premio Oscar Ang Lee. Il sicario in pensione Henry Brogan (Smith) è in fuga e si ritrova braccato dal suo ultimo nemico, un giovane clone di se stesso.

Link Prime Video

The Company (film 2004) - scadenza 10 maggio

Robert Altman ("Gosford Park") dirige questo film che getta uno sguardo sullo straordinario ma anche difficile mondo del balletto. Con Naomi Campbell, James Franco e Malcolm McDowell.

Link Prime Video

Tomb Raider (film 2018) - scadenza 10 maggio

Armata solo della sua mente arguta, una fede cieca e uno spirito testardo, la giovane Lara Croft supera i propri limiti nella sua primissima e rischiosa avventura verso l'ignoto. Se sopravvive, potrebbe riuscire a... Guadagnarsi il nome di Tomb Raider.

Link Prime Video

Giochi nell'acqua (film 1988) - scadenza 10 maggio

Nel Suffolk, durante l'autunno tre donne di varia età (sessanta, quaranta, venti) che si chiamano tutte Cissy, uccidono, in un breve arco di tempo, i rispettivi mariti. Il coroner del paese, che vorrebbe portarsi a letto le tre, accetta di far passare i delitti come incidenti. Ma il quarto cadavere sarà il suo. Regia di Peter Greenaway.

Link Prime Video

I racconti del cuscino (film 1996) - scadenza 10 maggio

Figlia di uno scrittore, Nagiko continua il piacere paterno della scrittura sul corpo. Sposa il nipote dell'editore che pubblica gli scritti del padre. Ossessionata da I racconti del cuscino, Nagiko lascia il marito in cerca di amanti disposti a scrivere sul suo corpo. S'innamora di un inglese amante dell'editore del padre. Dopo il suo suicidio scopre di esserne incinta e inizia a vendicarsi. Con Ewan McGregor, Vivian Wu

Link Prime Video

Non succede, ma se succede (film 2019) - scadenza 11 maggio

Fred è un giornalista che un giorno incontra per caso la sua ex babysitter, e prima cotta, Charlotte, oggi una donna ai vertici del potere. Charlotte si sta preparando a una campagna presidenziale e d'impulso decide di assumere Fred come suo assistente per scrivere i suoi discorsi, una mossa, sembrerebbe, del tutto insensata. Ma lui ha qualche asso nella manica da mostrare a Charlotte... Con Charlize Theron, Seth Rogen.

Link Prime Video

Widows - Eredità Criminale (film 2018) - scadenza 12 maggio

Dall'acclamato regista Steve McQueen (12 anni schiavo) e dal cosceneggiatore Gillian Flynn (L'amore bugiardo-Gone Girl), un possente thriller dal cast corale.

Link Prime Video

Cuba Libre - La notte del giudizio (film 1993) - scadenza 13 maggio

Quattro giovani, dispersi in quartieri pericolosi di Chicago, sono casualmente testimoni di un assassinio mentre si recano ad un incontro di boxe. Con Emilio Estevez, Cuba Gooding Jr.

Link Prime Video

Kidnapped - Il rapimento (film 2006) - scadenza 13 maggio

In seguito al rapimento del figlio, Kate decide di reagire e, senza l'aiuto della polizia, affronta una disperata corsa contro il tempo per salvare il bambino e riportarlo a casa.

Link Prime Video

Scomodi omicidi (film 1996) - scadenza: 13 maggio

Hoover è a capo di una squadra speciale che non fa proprio complimenti, basta un sospetto per riempire di botte, o peggio, un presunto criminale. C'è qualcosa di segreto e losco che riguarda il governo. Hoover non si ferma. L'antagonista è uno scienziato psicotico che fa ricerche letali in nome della ragion di stato. Alla fine salta tutto. Con Nick Nolte, Melanie Griffith.

Link Prime Video