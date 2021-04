Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite e i titoli in scadenza di film e serie tv

C'è una sola certezza in questo week end per gli abbonati a Prime Video: il gran finale di LOL: chi ride è fuori. Purtroppo, però, gli ultimi due episodi durano solo un'ora, dopodiché bisognerà pur guardare qualcosa per far passare l'ennesimo fine settimana in zona rossa.

Ecco quindi la lista completa dei titoli in uscita e in scadenza nei prossimi giorni sulla piattaforma streaming di Amazon. Tra i consigli, un posto d'onore spetta alla nuova serie tv antologica horror Them, su cui ci sono grandi aspettative. E poi una grande varietà di film, soprattutto tra quelli che saranno cancellati a breve dal catalogo di Prime: dalle commedie con Adam Sandler o Jennifer Aniston a un capolavoro come Le colline hanno gli occhi.

Di seguito l'elenco con le trame, gli interpreti principali e i link diretti a Prime Video: buon week end!

LOL: Chi ride è fuori (show 2021) - data di uscita puntate finali 8 aprile

Non c'è bisogno di presentazioni per il programma più visto, divertente e "memizzato" del momento. Ieri sono uscite le ultime due puntate, ma se per qualche strano motivo ancora non avete visto i primi 4 episodi, ecco perché rimediare subito e cosa aspettarsi dai dieci comici coinvolti.

Them - Loro (serie tv 2021) - data di uscita prima stagione 9 aprile

Them è una miniserie antologica horror ambientata negli Stati Uniti. La prima stagione, ambientata negli anni ’50, ruota intorno alle vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come “The Great Migration”. La casa della famiglia, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggerli. La serie sarà disponibile in versione doppiata dalla prossima estate.

Miss Sloane – Giochi di potere (film 2016) - data di uscita 7 aprile

Stati Uniti. Elizabeth Sloane lavora, con ottimi risultati, per un'agenzia lobbistica conservatrice. Decide però di andarsene quando si cerca di farla aderire a una campagna di supporto alle aziende che producono armi. Si vuole infatti promuovere una campagna che solleciti le donne ad armarsi per difesa. Sloane porta con sé parte della sua squadra con l'intento di agire sul fronte opposto.

Le colline hanno gli occhi (film 1977) - data di uscita 10 aprile

Capolavoro horror del maestro Wes Craven. Una vacanza di famiglia prende una svolta terrificante quando i viaggiatori restano bloccati in una area nucleare del governo degli Stati Uniti.

City of Lies - L'ora della verità (film 2018) - scadenza 9 aprile

Russell Poole è un ex detective che ha dedicato la sua vita al caso mai risolto delle due star del rap Tupac e Notorious B.I.G.. Vent'anni dopo riceve la visita di Jackson, i due conducono insieme una nuova indagine decisi a smascherare il coinvolgimento della corrotta polizia di Los Angeles. Con Johnny Depp e Forest Whitaker.

Il collezionista di ossa (film 1999) - scadenza 9 aprile

C'è un assassino in circolazione che miete vittime e lascia dietro di sé i misteriosi pezzi di uno strano puzzle. Lincoln Rhyme, un ex investigatore di omicidi, sembra essere l'unico in grado di far luce sul folle piano del serial killer. Ma Lincoln è impotente, poiché in seguito a un tragico incidente è rimasto tetraplegico. Incontra però una giovane poliziotta inesperta, Amelia... Con Denzel Washington, Queen Latifah e Angelina Jolie.

Non succede ma se succede... (film 2019) - scadenza 9 aprile

Un giornalista di Brooklyn, vittima del suo atteggiamento autodistrittutivo, decide di conquistare la donna che ha sempre amato fin da quando era la sua babysitter, e che ora è Segretaria di Stato degli USA. Con Charlize Theron e Seth Rogen.

Stone (film 2010) - scadenza 9 aprile

Jack Mabry, agente di sorveglianza prossimo alla pensione, deve valutare se sia il caso di decurtare la pena di Gerald 'Stone' Creeson, in carcere per l'omicidio dei suoi nonni. Con Robert De Niro, Edward Norton e Milla Jovovich.

Eliminators (film 2016) - scadenza 9 aprile

Thomas è stato un agente federale statunitense e ora vive sotto copertura a Londra con la figlioletta Carly perché aveva messo in grosse difficoltà un boss della malavita che era anche suo suocero. In seguito a un'aggressione subita in casa la copertura di Thomas salta e il suocero manda un pericolosissimo killer in Inghilterra perché lo uccida e lui possa prendersi la nipote.

Mr Cobbler e la bottega magica (film 2016) - scadenza 9 aprile

Max Simkin (Adam Sandler) è un disilluso calzolaio di New York, che conduce un'esistenza ordinaria. Un giorno la sua vita cambia quando trova un'antica macchina da cucire dai poteri magici, che gli permette di vivere la vita dei suoi clienti dopo aver indossato le loro scarpe.

After.Life (film 2010) - scadenza 9 aprile

Dopo un incidente d'auto, una giovane donna che si trova tra la vita e la morte, incontra un direttore di pompe funebri che sembra avere il dono di passare i morti nell'aldilà. Con Christina Ricci e Liam Neeson.

Operator (film 2015) - scadenza 9 aprile

La figlia di un'operatrice del 911 e di un poliziotto viene rapita. I due devono seguire le istruzioni del responsabile, intenzionato a creare dei diversivi per agire indisturbato in città.

Maze Runner - Il labirinto (film 2014) - scadenza 10 aprile

Thomas si risveglia senza memoria e circondato da ragazzi. Sono al centro di un labirinto in continua mutazione ma per scappare devono riuscirne a risolvere gli indovinelli.

Il passo del Diavolo - Devil's Pass (film 2013) - scadenza 10 aprile

Nel febbraio del 1959, nove escursionisti russi si avventurano in una zona remota dei monti Urali. Due settimane dopo, vengono ritrovati morti, seminudi e senza ferite esterne. Noto come l'incidente di passo Dyatlov, si dice che le morti siano state causate da incontri alieni e cospirazioni governative ma nessuno è mai risalito alla verità.

Maze Runner - La fuga (film 2015) - scadenza 11 aprile

Emozionante film di azione-avventura basato sul romanzo best-seller. IntrappolatI nel Labirinto, un gruppo di ragazzi, senza più memoria del mondo esterno, lotta per sopravvivere.

Il cacciatore di ex (film 2010) - scadenza 11 aprile

Allo squattrinato cacciatore di taglie Milo Boyd (Gerard Butler) viene affidato un lavoro da sogno: catturare la sua ex moglie, la giornalista Nicole Hurly (Jennifer Aniston), fuggita in libertà vigilata. Milo lo considera un compito facile, ma, quando Nicole gli sfugge per indagare sull’insabbiamento di un omicidio, si rende conto che niente è mai semplice tra lui e Nicole.

Men of Honor - L'onore degli uomini (film 2000) - scadenza 12 aprile

Carl se ne va di casa in cerca di una vita migliore. Si arruola nella Marina Militare e fa domanda per diventare sub di una squadra specializzata. L'ufficiale responsabile del suo addestramento non ne vuole sapere di lui e lo sottopone a ritmi molto duri per costringerlo ad andarsene. Pian piano i due uomini si stimeranno e combatteranno fianco a fianco, lottando per il proprio onore. Con Robert De Niro e Cuba Gooding Jr.

Basic (film 2003) - scadenza 14 aprile

Tom Hardy, un ex militare divenuto agente della DEA da cui è stato sospeso per sospetta corruzione, viene chiamato per aiutare a risolvere un caso intricato. Il sergente West, odiato da tutti i soldati, è stato ucciso nel corso di una missione di addestramento a Panama. Non sarà facile, soprattutto per Osborne, comprendere come si sono svolti i fatti. Con John Travolta e Samuel L. Jackson.

Mr Deeds (film 2002) - scadenza 15 aprile

Longfellow Deeds (Adam Sandler) è un ragazzo di provincia diretto alla grande città per incassare un’eredità di 40 milioni di dollari di uno zio morto da tempo. La vita in una villa signorile con i servigi di un inusuale maggiordomo non è poi così male per Longfellow.

