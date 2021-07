Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite e i titoli in scadenza di film e serie tv

In attesa della finale degli Europei, ci sono diversi film da non perdere

Sì, domenica sera c'è la finale degli europei tra Italia e Inghilterra. Ma cosa c'è di meglio per ingannare l'attesa che vedere qualcosa di interessante online?

Se siete abbonati a Prime Video e cercate una serie tv, questo week end la scelta è obbligata: iniziare una bella maratona di Sons of Anarchy, che verrà cancellata dal catalogo il 14 luglio.

Se invece cercate un film, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ci sono commedie italiane come il nuovo Blackout Love, in prima visione esclusiva, o come 10 giorni senza mamma; ci sono film da Oscar come Manchester by the Sea; c'è Ben is Back con Julia Roberts; c'è Favolacce (solo fino a oggi)...

Insomma, aspettando domenica sera, date un'occhiata all'elenco completo dei titoli in uscita o in scadenza in questi giorni.

Blackout Love (film 2021) - data di uscita 9 luglio

Genere: commedia

Valeria è una donna che ha capito tutto della vita. Colleziona un uomo dopo l'altro, senza mai guardarsi indietro. Allena una squadra femminile di pallavolo e, oltre alle regole del gioco, alle ragazze insegnate come comportarsi in amore per essere indipendenti ed evitare di soffrire. Quando nella sua vita torna Marco, l'unico che le ha fatto registrati la guardia e le ha rovinato l'esistenza, Valeria decide che è arrivato il momento di vendicarsi. Ma non facile come crede...

Una commedia non romantica, divertente e graffiante, dove le certezze saranno il posto ai sentimenti. Di Francesca Marino, con Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi.

Link Prime Video

10 giorni senza mamma (film 2019) - data di uscita 8 luglio

Genere: commedia

Il film segue la storia di Carlo (Fabio De Luigi), di sua moglie Giulia (Valentina Lodovini) e dei loro tre figli: la tredicenne Camilla (Angelica Elli), in piena crisi adolescenziale, Tito (Matteo Castellucci) di 10 anni, furbetto e dispettoso, e Bianca (Bianca Usai), una peperina di 2 anni.

Link Prime Video

Manchester By the Sea (film 2016) - data di uscita 9 luglio

Genere: drammatico

Manchester by the Sea racconta la storia di Lee Chandler (Casey Affeck) il quale, dopo l'improvvisa morte di suo fratello Joe (Kyle Chandler), scopre con sgomento di essere diventato l'unico tutore del nipote sedicenne. Regia di Kenneth Lonergan.

Link Prime Video

Ben Is Back (film 2018) - data di uscita 9 luglio

Genere: drammatico

Quando, la vigilia di Natale, Holly Burns si ritrova davanti, nel giardino di casa, suo figlio maggiore Ben, non sa se quello sta per diventare il giorno più felice della sua vita o il più infelice. I due figli più piccoli, nati dal secondo matrimonio di Holly con Neal, esplodono in gridolini di felicità. Ivy, invece, la sorella più grande, è esitante. Perché Ben ha cambiato i piani? Con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance.

Link Prime Video

Favolacce (film 2020) - scadenza 9 luglio

Una calda estate in un quartiere periferico di Roma. Nelle villette a schiera vivono alcune famiglie in cui il senso di disagio costituisce la cifra esistenziale comune anche quando si tenta di mascherarlo. Diretto da Damiano e Fabio D'Innocenzo, con Elio Germano, Barbara Chichiarelli e Gabriel Montesi.

Link Prime Video

Unfriended: Dark Web (film 2018) - scadenza 10 luglio

Quando un ragazzo scopre una misteriosa cartella all'interno del suo nuovo laptop, lui e i suoi amici vengono inconsapevolmente catapultati nelle profondità del dark web.

Link Prime Video

Leonardo da Vinci: il ritratto ritrovato (film 2019) - scadenza 10 luglio

Nel 2008, nel sud Italia, la scoperta di un dipinto del XVI secolo conquista il mondo intero. Potrebbe essere un ignoto autoritratto di Leonardo Da Vinci?

Link Prime Video

The Zone - Road to Chernobyl (film 2018) - scadenza 11 luglio

I registi Alessandro Tesei e Pierpaolo Mittica si introducono nella zona di esclusione di Chernobyl, al seguito di un gruppo di paramilitari che si autodefiniscono "stalker", filmando una delle avventure più incredibili mai documentate. Racconteranno una storia romantica, fatta di amicizia e di libertà, di amore per un mondo senza speranza.

Link Prime Video

Sons of Anarchy (serie tv 2008, stagioni 1-7) - scadenza 14 luglio

Sons Of Anarchy è un club di motociclisti con sede a Charming, piccola cittadina della California. La banda protegge la comunità dagli spacciatori e dalla microcriminalità, con tacito assenso dello sceriffo. Denaro, potere e sangue sono gli aspetti principali di questa moderna tragedia shakespeariana in cui il triangolo tra madre, figlio e patrigno svelerà i più oscuri segreti di una confraternita.

Link Prime Video