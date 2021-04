Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite tra film e serie tv e i titoli in scadenza

Il week end lungo di Pasqua e Pasquetta è stato per decenni il momento delle prime classiche gite fuori porta con familiari e amici, ma come l'anno scorso, anche nel 2021 (e si spera sia l'ultima volta) gli italiani sono costretti in questi giorni a limitare al massimo i propri spostamenti per evitare violazioni ai provvedimenti per contrastare la pandemia (e conseguenti multe).

Per consolarci, possiamo dedicare qualche ora a guardare film e serie tv in streaming. Ecco che allora diventa utile qualche consiglio su cosa vedere in questo fine settimana pasquale di inizio aprile: per aiutare la ricerca, abbiamo raccolto le ultime uscite su Amazon Prime Video (cioè quelle tra la fine di marzo e l'inizio di questo mese) e i contenuti in scadenza sulla piattaforma di streaming di Amazon.

Di seguito la lista completa dei titoli da non perdere nei prossimi giorni su Prime Video: prima le novità, poi i contenuti prossimi alla scadenza (quindi da non lasciarsi sfuggire), con le trame, le date di uscita/scadenza e i collegamenti diretti alla piattaforma.

Eureka Seven (serie anime 2005) - uscita 31 marzo

In questa serie animata del 2005, i protagonisti sono Renton Thurston, 14enne figlio di un medico che si è sacrificato per salvare l'umanità, ed Eureka, una ragazzina misteriosa di cui si innamora.

LOL: chi ride è fuori (show Amazon Original 2021) - uscita 1 aprile

Appena uscito con le prime 4 puntate (le ultime due usciranno l'8 aprile), questo show è già di culto. Merito del format che ha messo dieci comici in una stanza a sfidarsi a chi resiste di più senza ridere, ma soprattutto merito dei dieci comici scelti da Amazon, che stanno già facendo ridere milioni di italiani. E in questo periodo non è affatto poco...

Conan il ragazzo del futuro (serie anime 1978) - uscita 1 aprile

Altra serie di cartoni animati di culto, questa nella sua versione originale del 1978. Per chi non lo sapesse, parla di un mondo quasi distrutto dalla guerra, in cui un ragazzo e i suoi amici devono combattere coloro che cercano di conquistare ciò che resta della civiltà.

Ti presento Sofia (film 2018) - uscita 1 aprile

In questa commedia di Guido Chiesa con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti appena trasmessa da Canale 5, Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente sulla figlia Sofia di 10 anni.

Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vedeva da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma odia i bambini.

Django Unchained (film 2012) - uscita 1 aprile

Settimo film di Quentin Tarantino (escludendo gli episodi di Four Rooms e Grindhouse) e omaggio al film del 1966 Django diretto da Sergio Corbucci e interpretato da Franco Nero, che in questo film compare in un cameo. Qui il protagonista è Jamie Foxx nei panni di Django, schiavo nell'America di metà Ottocento che viene liberato dal dottor Schultz (Christoph Waltz), con il quale va alla ricerca della moglie Broomhilda, in mano al perfido Calvin J. Candie (Leonardo Di Caprio).

Il tassinaro (film 1983) - uscita 1 aprile

Il tassista romano Pietro Marchetti (Alberto Sordi, nelle vesti anche di regista e di interprete di se stesso) fa numerosi incontri mentre è in servizio con la sua vettura "Zara 87", che vanno da una ragazza con intenti suicidi a un anziano portiere che gli affida un neonato da recare a sua madre prostituta sul posto di lavoro. Seguono un'improbabile coppia di sposi; una matura ex diva (Silvana Pampanini) che egli ferisce scambiandola per Sylva Koscina; fino al politico Giulio Andreotti e al regista Federico Fellini, tutti interpretati dai medesimi. Quest'ultimo, davanti allo sguardo divertito di Marchetti, incontra l'attore Alberto Sordi negli Studi di Cinecittà.

Robocop 1, 2 e 3 (film 1987, 1990, 1993) - uscita 1 aprile

La saga originale di circa trent'anni fa (non il reboot del 2014) sull'agente Alex J. Murphy, il poliziotto di una Detroit distopica che viene mutilato e ucciso brutalmente da una banda di criminali, ma viene riportato in vita come androide spietato e deciso a ripulire la città dai cattivi.

Io e Caterina (film 1980) - uscita 1 aprile

A proposito di robot, un'altra commedia diretta e interpetata da Alberto Sordi. L'uomo d'affari Enrico Melotti, feroce e ingenuo maschilista, ha difficoltà nei rapporti con la moglie Marisa, con la segretaria-amante Claudia e con la domestica Teresa.

Durante un viaggio d'affari in America, il suo amico Arturo gli confessa di aver risolto i problemi acquistando Caterina, un robot tuttofare dalle fattezze femminili che sbriga le faccende domestiche, ed Enrico si convince ad acquistarne un esemplare.

Curiosità: nella vita reale Alberto Sordi disse di non essersi mai sposato "perché non volevo un'estranea per casa".

Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite (film 2018) - uscita 1 aprile

Thriller poliziesco ad alta tensione con Mel Gibson, poliziotto violento sospeso dal servizio che accetta, per mantenere la famiglia in difficoltà, di pedinare per conto di un personaggio poco raccomandabile un pericoloso criminale che realizza una rapina con la complicità di due piccoli delinquenti, che non approvano i metodi efferati del loro capo.

Il castello di vetro (film 2017) - uscita 1 aprile

Film drammatico con Brie Larson, Woody Harrelson e Naomi Watts. La genitorialità distratta ed eccentrica di Mary Rose e di Rex causa problemi ai figli. Rex è un fallito alcolizzato che sogna di costruire un giorno una casa di vetro, alimentata da energia solare. Negli anni '80 però la figlia Jeanette è cresciuta ed è una donna che frequenta la buona società e sembra essersi lasciata indietro i propri genitori, anche se questi l'hanno seguita fino a New York.

Cruise – The Rider (film 2018) - uscita 1 aprile

Film d'avventura con la neo mamma Emily Ratajkowski. Nell'estate 1987 Gio Fortunato (Spencer Boldman) è un giovane operaio italo americano appassionato di auto da corsa che la sera corre con auto truccate. Jessica (Emily Ratajkowski) è una studentessa in cerca di emozioni forti che possano farla sognare e sottrarla alla vita monotona cui si sente condannata. Le loro vite si incroceranno durante una corsa e tra i due nascerà una storia destinata a cambiarli per sempre.

Stake Land II (film 2016) - uscita 1 aprile

Quando la sua casa di New Eden viene distrutta da una fratellanza di vampiri rivitalizzata e dal suo nuovo leader, Martin si ritrova da solo a vagare per l'America in cerca di vendetta e di un posto sicuro. A fargli compagnia e da guida avrà solo il lontano ricordo del suo mentore, un leggendario cacciatore di vampiri che gli ha insegnato tutto.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (film 2019) - uscita 3 aprile

Nella lunga saga di F&F, questo film d'azione con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba parla del mastodontico poliziotto Hobbs e dell'emarginato fuorilegge Shaw che si sono scambiati provocazioni e batoste. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, ottiene il controllo di un'insidiosa minaccia biologica che potrebbe alterare l'umanità per sempre, Hobbs e Shaw devono collaborare per sconfiggere l'unico uomo che potrebbe essere più cattivo di loro!

Godzilla (film 1998) - uscita 5 aprile

Mentre negli USA è appena uscito su HBO Max il nuovo Godzilla vs Kong, Prime ripropone l'ormai classico titolo del 1998 di Roland Emmerich con Matthew Broderick e Jean Reno. A seguito dei test atomici francesi nel Pacifico meridionale, una creatura sconosciuta viene avvistata diretta a ovest attraverso il canale di Panama.

Lo scienziato Niko Tatopolous viene chiamato a indagare sulla faccenda e arriva rapidamente alla conclusione che le radiazioni dell'esplosione avevano creato una gigantesca lucertola. Nel frattempo Godzilla® si dirige verso nord e arriva a...

Conan il barbaro (film 1982) - scadenza 3 aprile

Classico film epico con Arnold Schwarzenegger (che non c'entra niente con la serie di cartoni animati descritta prima). Reso orfano da una banda di predoni, Conan vive in schiavitù per divenire un gladiatore il cui unico compito sarà far divertire i suoi aguzzini. Mandato in estremo oriente, Conan si affrancherà dalla schiavitu e inizierà a vendicare il massacro dei suoi genitori. La sua missione sarà annientare i suoi nemici, dimostrando coraggio, forza e carattere.

L'alba del giorno dopo (film 2004) - scadenza 3 aprile

In quest'opera di fantascienza diretta da Roland Emmerich e interpretata da Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal e Ian Holm, ambientata in un futuro in cui il riscaldamento climatico scatena l'inizio di una nuova glaciazione, un piccolo gruppo di sopravvissuti deve sfuggire alle mega-tempeste e restare in vita.

Il treno per il Darjeeling (film 2007) - scadenza 3 aprile

Uno dei capolavori di Wes Anderson. Ad un anno dalla scomparsa del padre, i fratelli Whitman (Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman) si ritrovano ad affrontare un viaggio spirituale attraverso l’India a bordo di un treno molto speciale, il Darjeeling Limited, e ricostruire il legame che un tempo li univa. Ma le cose non vanno esattamente secondo le attese e i tre fratelli si ritroveranno presto da soli nel bel mezzo del deserto. È l’inizio della loro avventura.

Deja Vu (film 2006) - scadenza 4 aprile

In questo film futuristico di Tony Scott con Denzel Washington e Val Kilmer, l'Agente Federale Doug Carlin (Washington) entra a far parte di una squadra governativa top-secret, che utilizza sofisticati strumenti in grado di alterare il tempo in modo da prevenire i crimini.

Hilary & Jackie (film 1999) - scadenza 4 aprile

Basato su una storia vera, il film di Anand Tucker racconta la drammatica storia di due sorelle, Hilary e Jackie (Emily Watson e Rachel Griffiths) cresciute in Inghilterra negli anni '50. Le due hanno un vero e proprio talento in campo musicale: Hilary è una brava flautista e Jackie è un "genio" del violoncello. Il film è incentrato sulla sottile e inevitabile rivalità e invidia che nascerà quando Jackie diventerà una star internazionale.

Il patriota (film 2000) - scadenza 4 aprile

Altra opera di Emmerich, altro film con Gibson (e con l'indimenticabile Heath Ledger) da vedere in questi giorni. Siamo nella Carolina del sud del 1776: Benjamin Martin, un eroe del conflitto franco indiano, si è ritirato a una vita tranquilla con la propria famiglia e ha giurato di non tornare mai più in guerra. Ora però la tranquillità della sua vita è minacciata dall'impellente conflitto contro gli inglesi, e Benjamin, seppur contrario, scopre che l'unico modo per salvare la sua famiglia è combattere per la libertà (parola cara all'interprete di Braveheart...).

La neve nel cuore (film 2005) - scadenza 5 aprile

Il racconto dolce e amaro di un insolito Natale in casa Stone, una famiglia unita ed eccentrica che affronta serenamente quasi tutto, tranne la nervosa fidanzata del figlio, che riceve un'accoglienza gelida quando la ragazza raggiunge la famiglia per festeggiare il Natale. Nel cast Claire Danes, Diane Keaton e Rachel McAdams.

Piccoli crimini coniugali (film 2017) - scadenza 5 aprile

Dramedy di Alex Infascelli interpretata dal "papà di Totti" Sergio Castellitto e da Margherita Buy. Dopo la splendida performance in Natale in Casa Cupiello e ne Il Talento del Calabrone, un magnetico Sergio Castellitto con la fantastica Margherita Buy in un cinico ritratto di vita di coppia. A causa di un brutto incidente domestico, Elia, famoso autori di gialli, ha perso la memoria. La moglie lo aiuta a rimettere insieme i tasselli della loro vita, oscurandone le ombre ma anche la verità.

Destini incrociati (film 1999) - scadenza 6 aprile

Questo commovente dramma del regista premio Oscar Sydney Pollack (Out Of Africa, Tootsie) vede come protagonista Harrison Ford nei panni di Dutch Van Den Broeck, un detective del dipartimento di polizia di Washington che conosce il membro del congresso Kay Chandler (Kristin Scott Thomas) in seguito a un incidente aereo che ha causato la morte di entrambi i coniugi.

Io, Robot (film 2004) - scadenza 6 aprile

Ispirato alla raccolta di racconti del papà della fantascienza Isaac Asimov, questo film con Will Smtih ci porta nell'anno 2035. I robot vivono in armonia con gli uomini e fanno parte della vita di tutti i giorni. Ma poi una temibile minaccia mette in pericolo la sopravvivenza del genere umano.

Weeds (serie tv 2005-2012) - scadenza 7 aprile

Celebre serie in 8 stagioni con protagonista Mary-Louise Parker nei panni della mamma di periferia Nancy Botwin che, dopo la morte inaspettata del marito e i successivi problemi finanziari, assume una nuova professione come spacciatrice di erba del quartiere.

King Arthur (film 2004) - scadenza 7 aprile

Film epico con Clive Owen e Keira Knightley sull'eroico racconto di Artù (Owen) e del suo legame di fratellanza con Lancillotto (Ioan Gruffudd), e della lealtà dei Cavalieri della Tavola Rotonda che combattono per la libertà e coloro che amano.

