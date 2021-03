Cosa vedere su Amazon Prime Video questo week end: le ultime uscite tra film e serie tv

Il week end è il momento ideale per dedicare qualche ora a vedere film o serie tv; se poi aggiungiamo una pandemia che ci impedisce di spostarci liberamente e incontrare altre persone, e anche la pausa della Serie A per le partite delle nazionali, allora per QUESTO fine settimana diventa estremamente utile sapere cosa guardare per far passare il tempo in modo divertente e/o rilassante.

Per quanto concerne Amazon Prime Video, negli ultimi giorni sono usciti due film (uno spagnolo e uno statunitense) e un altro titolo (italiano) entrerà nel catalogo della piattaforma da sabato 27 marzo, mentre per gli amanti delle serie tv ci sono due nuove produzioni Amazon Original (una animata USA e una spagnola) che sono disponibili in streaming a partire da oggi.

Ecco dunque l'elenco dei film e delle serie appena uscite su Prime Video che vi consigliamo di guardare in questo week end:

The Queen of Spain (film 2016) - data di uscita 22 marzo

Genere: commedia, drammatico

1956. Macarena Granada (Penelope Cruz) è una grande diva di origini spagnole alla quale viene assegnato il ruolo della regina Isabella di Castiglia. Per girare questo nuovo film deve tornare nella sua terra d'origine, in Spagna.

Apprendendo del suo ritorno, Blas Fontiverso, che non rientra in Spagna dai tempi in cui si è trasferito a Berlino diciotto anni prima per il progetto La niña dei tuoi sogni (ovvero il film del 1998 di cui questo è il sequel), decide di rientrare in patria. Il suo arrivo però scatena una serie di eventi che metteranno in discussione le riprese del film.

Regia: Fernando Trueba

Cast: Penélope Cruz, Cary Elwes, Antonio Resines, Neus Asensi, Javier Cámara, Mandy Patinkin, Juan Antonio Bayona, Santiago Segura, Clive Revill, Chino Darín, Arturo Ripstein, Alberto San Juan, Rosa Maria Sardà, Anabel Alonso, Enrique Villén, Guillermo Toledo, Julián Villagrán, Jesús Bonilla, Ramón Barea, Diana Peñalver, Ana Belén, Gemma Cuervo, Safi, Julio Vélez, Rodrigo Poisón, Alfredo Martínez.

Link a Prime Video

Trailer

Unhinged - Il giorno sbagliato (film 2020) - data di uscita 24 marzo

Genere: azione, thriller

Il vincitore del premio Oscar, Russell Crowe, è il protagonista de Il Giorno Sbagliato, un thriller psicologico molto serrato, che esplora il fragile equilibrio di una società sempre al limite, mostrandoci qualcosa che tutti noi conosciamo bene, la rabbia al volante in mezzo al traffico e il conseguente sfogo con esiti imprevedibili e terrificanti.

Rachel (Caren Pistorius) è in ritardo al lavoro quando si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto (Crowe) che si trova in una delicata fase della sua esistenza in cui si sente impotente e invisibile. Così Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo impartendole una serie di lezioni… mortali. Ne scaturirà un pericoloso gioco al gatto e al topo che dimostrerà che non si può mai sapere quanto si è vicini a qualcuno che sta sul punto di esplodere.

Regia: Derrick Borte

Cast: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson e Austin P. McKenzie

Link a Prime Video

Trailer

Cosa sarà (film 2020) - data di uscita 27 marzo

Genere: drammatico

La vita di Bruno Salvati è in una fase di stallo.?I suoi film non hanno mai avuto successo e il suo produttore fatica a mettere in piedi il prossimo progetto. Sua moglie Anna, dalla quale si è recentemente separato, sembra già avere qualcun altro accanto.? E per i figli Adele e Tito, Bruno non riesce a essere il padre presente e affidabile che vorrebbe.

Un giorno Bruno scopre di avere una forma di leucemia. Si affida immediatamente a un’ematologa competente e tenace, che lo accompagna in quello che sarà un vero e proprio percorso a ostacoli verso la guarigione. Il?primo obiettivo è trovare un donatore di cellule staminali compatibile: dopo alcuni tentativi falliti, Bruno comincia ad avere seriamente paura.

Cosa sarà di lui?? Suo padre Umberto, rivelandogli un segreto del suo passato, accende in tutti una nuova speranza. Bruno e la sua famiglia intraprendono un inatteso percorso di rinascita, che cambierà i loro rapporti e insegnerà a Bruno ad alzare gli occhi da sé stesso e a guardare gli altri.

Regia: Francesco Bruni

Cast: Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni, Fotinì Peluso, Tancredi Galli, Nicola Nocella

Link a Prime Video

Trailer

Invincible (serie tv) - data di uscita 26 marzo

Genere: supereroi, animazione

Serie animata per adulti dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e dagli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, e racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (doppiato da Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (con la voce di J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Ma man a mano che Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, scopre che l'eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Link a Prime Video

Trailer

La Templanza (serie tv) - data di uscita 26 marzo

Genere: drammatico

Dramma romantico basato sull'omonimo romanzo di successo di María Dueñas (The Time in Between, Las Hijas del Capitán) ambientato alla fine del XIX secolo. Racconta la storia di Soledad Montalvo e Mauro Larrea, una self-made woman e un uomo i cui destini si incontrano in un luogo e un tempo affascinanti. Una storia incentrata sul superamento delle avversità e la ricerca del proprio posto nel mondo, su come viene costruito un impero e su come in un solo giorno tutto può essere perduto, una storia di avventure in luoghi esotici e di seconde occasioni. La Templanza porterà gli spettatori nelle tumultuose comunità di minatori messicani del 1800 passando attraverso i salotti più esclusivi dell'alta società londinese fino ad arrivare alla Cuba della tratta degli schiavi e da lì alla gloriosa Jerez dove si trovavano le più importanti cantine.

La serie spagnola vede protagonisti Leonor Watling e Rafael Novoa, insieme a un cast di più di 130 attori tra cui si annoverano Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid e Raúl Briones.

Link a Prime Video

Trailer