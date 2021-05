Cops 2, prime immagini dal set della seconda stagione

Riprese in corso tra Lecce e Nardò, nella magnifica cornice del Salento. In arrivo due nuove storie sulle esilaranti avventure del commissariato di Apulia: la clip in anteprima

Sono iniziate le riprese di "Cops 2 - Una banda di poliziotti": la fortunata miniserie Sky Original con Claudio Bisio avrà dunque un seguito. Il primo ciak è stato battuto in Puglia la scorsa settimana, nella magnifica cornice del Salento, tra Lecce e Nardò. In cantiere due nuove esilaranti avventure dal commissariato di Apulia, rinomato per essere il borgo più tranquillo d’Italia.

La clip dal set

Le nuove storie confermano alla regia Luca Miniero, alla sceneggiatura Sandrone Dazieri e nel cast: Claudio Bisio nel ruolo del Commissario Cinardi che, dopo anni di gloriosa carriera, è ancora in cerca della tanto agognata tranquillità. Pietro Sermonti sarà il sovraintendente Nicola Gargiulo, soprannominato ironicamente "O’ Sicc" per la sua forma fisica. Giulia Bevilacqua veste i panni dell'ispettore Maria Crocefissa Cercola, vera donna del sud, madre e moglie; Francesco Mandelli sarà il fanatico agente scelto "Benny The Cop". Nella squadra anche Guglielmo Poggi nel ruolo di Tommaso, giovane centralinista del commissariato e Dino Abbrescia, ovvero Zu Tore, che si è ripreso il suo posto da cuoco ambulante di Apulia. Nella bizzarra squadra ci saranno Gaia Messerklinger nei panni di Catia, giovane, bella e inesperta magistrato al suo primo incarico; Massimo De Lorenzo che sarà Don Manolo, parroco di Apulia con problemi di "cuore"; Ninni Bruschetta alias "Il Conte" un nobile decaduto che vive con l’anziana madre e Tullio Solenghi ovvero Don Filippo, il messo Vaticano inviato dalla Santa Sede per affiancare Cinardi in una delle indagini e a cui darà del gran filo da torcere. Le riprese sono iniziate il 10 maggio e termineranno il 7 luglio dopo nove settimane di lavorazione. Oltre a Lecce e Nardò, altri set importanti saranno ambientati ad Acaya e a Melpignano. Nel video le prime immagini del set con tutti i protagonisti della commedia che cercano di conquistare l’inquadratura della telecamera per dare allo spettatore il bentornato ad Apulia. Con la simpatia e l’ironia che li contraddistingue ciascuno di loro cerca anche di rivendicare il proprio ruolo nella serie fino a quando arriva il Commissario Cinardi alias Claudio Bisio, per rimettere come sempre ordine e dare appuntamento su Sky per la seconda stagione.

La trama dei nuovi episodi

Dopo la pace seguita all’arresto di Anaconda nella prima stagione, il Commissario Cinardi e la sua sgangherata squadra di Cops si ritrovano in azione alle prese con nuove indagini: il furto della preziosa croce di Sant’Oronzo e il misterioso omicidio di un Visconte. Gli oramai esperti poliziotti hanno dimostrato il loro valore e sono pronti a destreggiarsi sui nuovi casi con tutta la loro abituale comicità e maldestra goffaggine. La squadra è così chiamata ad indagare, ma anche a fare i conti con i propri problemi personali.