Cops al debutto su Sky: una banda di poliziotti tutta da ridere

La nuova commedia Sky Original diretta da Luca Miniero con Claudio Biso, andrà in onda in due parti il 14 e 21 dicembre su Sky e in streaming su Now Tv

Lunedì 14 dicembre andrà in onda su Sky e Now Tv la prima delle due parti di "Cops - Una banda di poliziotti", nuova commedia diretta da Luca Miniero, di nuovo in coppia con Claudio Bisio alla quarta collaborazione dopo "Benvenuti al sud", "Benvenuti al nord" e "Non c'è più religione".

Prodotto ibrido tra film e miniserie televisiva, "Cops" promette risate assicurate con un cast comico di prim'ordine e una trama ricca di spunti che ricordano i successi della coppia Bisio-Miniero. "Cops" nasce dalla commedia svedese "Kops" del 2003: la storia è stata ambientata in Italia e, nella seconda parte, si distacca completamente dall'originale, immettendo una motivazione inedita per la storia e nuovi personaggi. Ambientata ad Apulia, vicino Lecce, la commedia vede Claudio Bisio nei panni del commissario Valerio Cinardi, originario del Nord che, dopo una vita in prima linea, spera di passare in santa pace i mesi che lo separano dall'agognata pensione e dalle spiagge tropicali. Apulia ha un record: da 20 anni non ci sono crimini nella cittadina e i poliziotti del luogo svolgono un ruolo tra l'amico e il badante: con l'eccezione di Benny, un fanatico che sogna l'azione, gli altri tre si sono adagiati in una routine fatta di vita casalinga, ciambelloni fatti in casa e marijuana terapeutica. A Cinardi sembra il paradiso ma dal Ministero arriverà una sorpresa a dir poco inaspettata destinata a cambiare il gioco dei ruoli nel piccolo corpo di polizia locale.

Claudio Bisio è stato fin da subito uno dei principali sostenitori del progetto e, per la prima volta in carriera, lo vedremo vestire la divisa da poliziotto, ruolo che non gli era mai capitato finora. Al suo fianco un cast comico di prim'ordine: Pietro Sermonti ("Boris" e "Smetto quando voglio") interpreta Nicola O' Sicc, Francesco Mandelli sarà Benny The Cop mentre Dino Abbrescia avrà il ruolo di Tonino e Stefania Rocca avrà il ruolo di "antagonista" della serie, vestendo i panni della fredda funzionaria di polizia Margherita Nardelli. La seconda e ultima parte di "Cops" andrà in onda lunedì 21 dicembre sempre su Sky e in streaming su Now Tv e sarà inoltre disponibile anche in 4K Hdr con Sky Q satellite e sempre on demand.