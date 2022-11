Corto Maltese diventa una serie tv

Corto Maltese, l'iconico personaggio nato dalla penna dall'illustratore Hugo Pratt diventerà protagonista di una nuova serie tv creata da Frank Miller. Il marinaio alla ricerca di avventure in giro per il mondo prenderà vita in un adattamento per il piccolo schermo a cura di Miller che ne sarà creatore, autore e produttore esecutivo. La miniserie su Corto Maltese, che sarà composta da sei episodi e prodotta dalla francese StudioCanal. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova serie tv.

Corto Maltese: tutto quello che sappiamo finora sulla serie

Iniziamo con il dire che la serie riprenderà le storie raccontate dai fumetti del 1967 di Hugo Pratt mettendo al centro della narrazione il personaggio di Corto Maltese, il marinaio in cerca di avventure che è già stato al centro di un adattamento televisivo del 2002 però in chiave animata. Questa sarà la prima live-action su questo iconico personaggio di cui StudioCanal si è aggiudicata i diritti per crearne una nuova opera volutamente affidata a Miller, grande stimatore di Pratt e nome dietro Sin City e 300.

A livello esecutivo la serie sarà prodotta da Miller insieme a Silenn Thomas e Jemma Rodgers. Phill Tippett, premio Oscar per Star Wars: Il ritorno dello Jedi e Jurassic Park. curerà gli effetti speciali.

“Mi sono imbattuto in Corto Maltese per la prima volta leggendo i libri al Forbidden Planet di New York da ragazzino - ha commentato Frank Miller -. Poi, nei i miei viaggi, ho studiato e scoperto un'edizione trovata in un'edicola a Roma. Era un'opera così espressiva e audace che sembrava saltare fuori dalle pagine. Mi ha impressionato".