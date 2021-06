Elite 4 debutta su Netflix con quattro mini-episodi prima della nuova stagione. Tutte le anticipazioni

Per grande sorpresa dei fan di Elite, Netflix ha deciso di fare un regalo agli appassionati della serie spagnola. Di cosa si tratta? Di 4 cortometraggi inediti che anticipano l'uscita dei nuovi episodi della quarta stagione del teen drama più amato dai ragazzi degli ultimi anni. È così che, a partire da oggi, verranno pubblicate sulla piattaforma di streaming 4 nuove storie sui protagonisti della serie creata da Darío Madrona e Carlos Santero per farci scoprire cosa è successo ai ragazzi di Las Encinas dopo il diploma.

Prima della pubblicazione dei nuovi episodi della 4° stagione, Netflix rilascerà quattro short stories, una al giorno, dal 14 al17 giugno (chiamata appunto Elite Week) per aumentare ancora di più l'hype sulla nuova e attesissima stagione di Elite e fare un regalo ai fan che hanno dovuto aspettare più di un anno per rivedere sul piccolo schermo i loro personaggi preferiti.

L'annuncio della Elite Week è stato dato dalla piattaforma di straming con un teaser che ne anticipa i contenuti.

#EliteWeek es una semana llena de sorpresas, crushes y fiestas:

?4 Historias Breves del 14 - 17 de junio

?#Elite4 el 18 de junio#EliteWeek is all about surprises, parties and crushes:

?4 Short Stories 14 - 17 JUN

?#Elite4 18 JUN



Tutto ciò che sappiamo sui cortometraggi pre-Elite 4

Le quattro store pre-Elite 4 sono ambientate nell'estate successiva alla maturità dei ragazzi della scuola di Las Encinas e fungeranno da preambolo per la sceneggiatura della quarta stagione. L'estate spensierata post esame sarà il tema centrale di questi cortometraggi incentrati sugli storici personaggi della serie: Guzmán, Cayetana, Rebeka, Omar e Ander. I temi delle short stories saranno: le sorprese, le feste e le cotte in pieno stile Elite.

Elite 4: la trama della nuova stagione

La scuola spagnola di Las Encinas è pronta a tornare protagonista della vita dei suoi studenti diventando luogo di una nuova tragedia. A cambiare le dinamiche dell'istituto ci sarà l'entrata in scena di un nuovo direttore, Diego Martìn un uomo d'affari, tra i più importanti in Europa che avrà come obiettivo quello di ridare di nuovo prestigio e rigore alla scuola. Insieme a lui, entrano in scena anche i suoi 3 figli, Ari, Mencía e Patrick, interpretati rispettivamente da Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios, che dovranno inserirsi in questa nuova realtà e imparare a modulare il loro carattere di ragazzi viziati e abituati a fare tutto quello che vogliono. Lo scontro tra vecchi e nuovi alunni sarà al centro della storia mettendo alla prova i rapporti e gli equilibri delle fazioni finora esistenti. Non mancherà l'amore, la scoperta della propria sessualità e, soprattutto, la tragedia. Ci sarà infatti una nuova vittima e un nuovo carnefice. Chi saranno? Non ci resta che aspettare l'uscita della serie per scoprirlo.

Quando esce Elite 4 su Netflix?

I nuovi episodi di Elite 4 debutteranno sulla piattaforma di streaming il 18 giugno 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.