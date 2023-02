Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a puntate a cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 27 febbraio al 5 marzo sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla seconda stagione di Sex/Life al capitolo due della serie Netflix di Ficarra e Picone, Incastrati fino a passare al film romantico Il futuro in un bacio.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di fine febbraio-inizio marzo.

Sex/Life 2

La seconda stagione di Sex Life riprenderà la storia da dove è stata interrotta nel primo capitolo della serie. Billie dopo aver tentato di recuperare il suo matrimonio si è resa conto che quella vita nella periferia con una casa da sogno, due bambini e un marito perfetto non era abbastanza per lei ed è tornata da Brad, il suo vecchio amore ribelle per riprendere tutto da dove era stato lasciato dieci anni prima ma la persona che si ritroverà davanti non sarà più il Brad che conosceva e che le aveva chiesto di sposarla. Il nuovo capitolo di Sex/Life, inoltre, racconterà nuovi aspetti della vita relazionale tra uomo e donna con molte new entry nel cast e tanti ma tanti spunti di riflessione. Cosa aspettarci dalla nuova stagione? Diversi colpi di scena, nuovi flirt e, senza dubbio, tante scene "hot".

Incastrati 2

La seconda stagione di Incastrati comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne. Anche questa nuova stagione sarà sempre in bilico fra la comicità tipica di Ficarra&Picone e i codici canonici del genere thriller su cui è basata tutta la serie.

Il futuro in un bacio (film)

Il futuro in un bacio racconta la storia di Javier (Álvaro Cervantes), che all'età di sedici anni bacia una ragazza per la prima volta scoprendo di avere il dono della veggenza o almeno della veggenza amorosa. Con un solo bacio riesce a vedere il futuro di una relazione prima di iniziarla, cosa che finora gli ha impedito di avere storie a lungo termine, perché è lui a concluderle prima che le cose inizino a peggiorare. Ma tutto cambia la sera in cui bacia Lucía (Silvia Alonso) e si vede felicemente sposato con figli. Il problema? Lei è la ragazza del suo migliore amico (Gorka Otxoa).