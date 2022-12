Le nuove uscite Netflix dell'ultima settimana di dicembre

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 26 al 31 dicembre sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova miniserie thriller Treason alla serie sudcoreana sulla vendetta nei confronti del bullismo, The Glory fino a passare al film che ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia, White Noise.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di dicembre 2022.

Treason (26 dicembre)

Debutta proprio questa ultima settimana di dicembre una nuova miniserie thriller su Netflix, Treason. Addestrato e formato dall'MI6, Adam Lawrence sembra avere la strada segnata. Ma un bel giorno il passato bussa alla sua porta sotto le spoglie di Kara, una spia russa con la quale ha trascorsi complicati, obbligandolo a rimettere in discussione tutto e tutti. Tra Kara, Adam e la moglie Maddy si crea un triangolo: i tre cercano di rivelare i segreti l'uno dell'altra, mentre gestiscono relazioni politiche e diplomatiche, e cercano di proteggere le loro vite personali e quelle dei loro cari.

The Glory (30 dicembre)

Altro titolo da tenere sott'occhio questa settimana è la nuova serie sudcoreana The Glory. La trama di questo interessante titolo gira attorno alla storia di una donna che dedica la vita a vendicarsi dei bulli della sua infanzia che le hanno rovinato la vita.

White Noise (30 dicembre)

E, infine, arriva su Netflix il film che ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia 2022, White Noise. Terribile ed esilarante, poetico e assurdo, ordinario e apocalittico, White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana moderna di affrontare i conflitti della vita quotidiana e allo stesso tempo comprendere i misteri universali dell'amore, della morte e della felicità in un mondo pieno di incertezza.