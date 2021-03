Cosa guardare su Netflix? Tutte le novità di questa settimana (dal 22 al 28 marzo 2021)

La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di marzo 2021 e, se ci sono tante serie che lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altre che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 22 al 28 marzo 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie più promettenti di questa seconda settimana del mese. Abbiamo selezionato un highlight (e questa settimana è uno molto importante). Buona visione!

Gli irregolari di Baker Street

Arriva finalmente la nuova serie Netflix che darà vita ai personaggi di Arthur Conan Doyle! A partire dal 26 marzo, infatti, sarà possibile vedere sulla piattaforma di streaming il nuovo prodotto originale di genere horror "Gli Irregolari di Baker Street". Si tratta di un titolo molto promettente e tra i più attesi del mese nato da un'idea di Tom Bidwell, la serie è ambientata nella Londra del XIX secolo e racconta la storia di un gruppo di giovani emarginati, noti come gli Irregolari, che cerca di risolvere crimini soprannaturali per conto del dorrot Watson e del suo partner Sherlock Holmes.

Film e serie tv in uscita su Netflix questa settimana (22-28 marzo)

25 marzo 2021

Sulla stessa onda (Film)

Dota: Dragon's Blood (Anime)

26 marzo 2021

Gli irregolari di Baker Street (serie tv)

