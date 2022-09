I titoli da tenere d'occhio questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 12 al 18 settembre sono diverse le nuove uscite da non perdere dal remake dela serie teen anni '90 Heartbreak High alla nuova miniserie crime Scomparsa a Lørenskog fino a passare all'attesissima seconda stagione di Fate: The Winx Saga.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa settimana di settembre.

Heartbreak High (14 settembre)

Una nuova uscita di questa settimana da tenre d'occhio, soprattutto se eravate fan della serie originale è Heartbreak High, il teen drama australiano degli anni '90 che torna su Netflix con un remake attesissimo. La serie è ambientata a Sydney e racconta la vita degli studenti della Harlet High School alle prese con i tipici problemi dell'adolescenza in una versione aggiornata all'epoca moderna riproponendo la trama originale in una nuova veste aggiornata.

Scomparsa a Lørenskog (14 settembre)

Altro nuovo titolo della settimana è Scomparsa a Lørenskog, una miniserie che racconta la storia della scomparsa di Anne-Elisabeth Hagen che, nel 2018, ha scioccato un'intera nazione. Questa serie fiction si concentra sugli investigatori, i giornalisti e gli avvocati che sulla scia del rapimento vengono risucchiati in un vortice di teorie, congetture e indiscrezioni. Il mistero continua a rimanere irrisolto e i personaggi scopriranno fino a dove sono disposti a spingersi per trovare la verità. Questa serie rivela quanto siamo suscettibili all'elaborazione di conclusioni affrettate in mancanza di una risposta definitiva.

Fate: The Winx Saga 2 (16 settembre)

Fate: The Winx Saga torna proprio questa settimana con la sua seconda stagione. La serie, che racconta il viaggio di formazione di sei fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell'Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano, propone il continuo della storia con nuovi episodi inediti. La scuola è ricominciata sotto l'occhio severo della ex preside di Alfea, Rosalind. I Bruciati non ci sono più, la Dowling è "scomparsa" e Silva è stato imprigionato per tradimento: rispetto all'anno precedente Alfea ha più magia, più amori e più volti nuovi. Quando però le fate cominciano a sparire nel cuore della notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nelle tenebre... dovranno fermarla a tutti i costi prima che sconvolga l'Oltre Mondo.