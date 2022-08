I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 15 al 21 agosto sono diverse le nuove uscite da non perdere a partire dala nuova serie thriller su due gemelle che si scambiano lìidentità, Echoes fino a passare a una nuova serie spagnola crime, Alma e, infine, la nuova parte del film erotico tratto dal romanzo di Blanka Lipinska.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di agosto.

Echoes (19 agosto)

Partiamo con un nuovo thriller che ha tutte le carte in regola per essere molto interessante, Echoes. Echoes è una serie thriller con sfumature gialle su Leni e Gina, due gemelle identiche che condividono un pericoloso segreto. Lo scambio di ruolo iniziato di nascosto da bambine le ha portate a condurre una doppia vita da adulte: le sorelle condividono due case, due mariti e un bambino, ma il loro mondo perfettamente coreografato sprofonda nel caos quando una delle due scompare.

Alma (19 agosto)

E poi c'è Alma, una nuova serie crime spagnola. Dopo essere sopravvissuta a un incidente d'autobus in cui muoiono quasi tutti i suoi compagni di classe, Alma si sveglia in ospedale senza memoria dell'incidente... né del suo passato. La sua casa trabocca di ricordi che non le appartengono, mentre l'amnesia e il trauma le provocano terrori notturni e visioni che non riesce a spiegare. Con l'aiuto dei suoi genitori e degli amici che sono ormai dei perfetti estranei per lei, cercherà di scoprire i misteri che circondano l'incidente e si batterà per riavere la sua identità e la sua vita.

Altri 365 giorni (19 agosto)

Infine, questa settimana c'è il ritorno di uno dei film più apprezzati degli ultimi anni, 365 giorni, il film erotico tratto dal romanzo di Blanka Lipinska che torna con una nuova parte della storia. La relazione tra Laura e Massimo è in bilico: i due cercano di superare i problemi di fiducia, mentre Nacho è determinato a dividerli.