I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 19 al 25 settembre sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla docu-serie su Wanna Marchi, Wanna al nuovo giallo Dahmer, sul serial killer più famoso degli Stati Uniti e, infine, debutta questa settimana su Netflix anche uno dei titoli più convincenti della Mostra del Cinema di Venezia, Athena.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa settimana di settembre.

Wanna (21 settembre)

Una delle serie più attese dell'anno, Wanna, la docu-serie che riporta sotto i riflettori un personaggio iconico della tv anni '80-'90: Wanna Marchi. La regina delle televendite torna in tv con quattro episodi che raccontano, direttamente dalla sua voce e da quella di sua figlia Stefania Nobile, la sua storia. Oggi 80enne, Wanna Marchi, dopo la prigione torna a raccontare dettagli inediti del suo passato e ci trasporta, immediatamente, in un passato che tutti noi abbiamo vissuto in prima persona quando lei, era dietro il piccolo schermo delle tv analogiche a cercare di venderci fortuna, creme dimagranti e numeri del lotto insieme al Maestro di vita Do Nascimento.

Dahmer (21 settembre)

E poi c'è Dahmer, una nuovo giallo/horror che racconta la storia di Jeffrey Dahmer, un serial killer che tra il 1978 e il 1991 ha brutalmente ucciso 17 vittime innocenti. Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story è una serie che espone questi crimini irragionevoli, incentrati sulle vittime e sulle loro comunità colpite dal razzismo sistemico e dai fallimenti istituzionali della polizia che hanno permesso a uno dei serial killer più famosi d'America di continuare la sua follia omicida in bella vista da oltre un decennio.

Athena (23 settembre)

Passiamo, infine, ad Athena, il film d'azione di Romain Gavras presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e ora debuttato anche sul catalogo Netflix. Quella di Athena è una storia dura, cruda ma intensissima e racconta la storia di due fratelli che intraprendono due strade diverse, uno quella della vendetta, l'altro quella della redenzione. Dopo la morte del fratello minore a causa di un presunto scontro con la polizia, Abdel viene richiamato a casa dalla prima linea e ritrova la sua famiglia devastata. Intrappolato tra il desiderio di vendetta del fratello minore Karim e gli affari criminali del fratello maggiore Moktar, cerca con fatica di calmare le tensioni sempre più aspre. Quando però la situazione degenera, Athena, la loro comunità, si trasforma in una fortezza sotto assedio, diventando così la scena di una tragedia per la famiglia e non solo.