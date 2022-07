I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 25 al 31 luglio sono diverse le nuove uscite da non perdere dal nuovo thriller di sopravvivenza, Keep Breathing alla serie comica Uncoupled che vede il ritorno sul piccolo schermo di Neil Patrick Harris nelle vesti di un single in cerca d'amore.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa ultima settimana di luglio.

Keep Breathing (28 luglio)

La prima nuova serie da tenere d'occhio questa settimana su Netlfix è Keep Breathing, un nuovo thriller/survival drama sulla storia di una ragazza che da sola sopravvive a un disastro in alta quota. Quando il suo aereo privato precipita nella remota provincia canadese, l'avvocata newyorkese Liv è l'unica sopravvissuta e per restare in vita deve lottare contro la natura spietata e i demoni del proprio passato. Keep Breathing è coprodotta dagli showrunner e sceneggiatori Brendan Gall, Martin Gero (Blindspot, The Lovebirds) e Maggie Kiley (Dr. Death, Dirty John).

Uncoupled (29 luglio)

Dai coideatori premiati agli Emmy Darren Star e Jeffrey Richman arriva Uncoupled, una storia di delusioni d'amore e del percorso per superarle con grande ironia. Nel cast compaiono anche Tisha Campbell, Brooks Ashmanskas, Emerson Brooks e Marcia Gay Harden. Prodotta da MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions, Jeffrey Richman Productions e Jax Media. Michael, interpretato da Neil Patrick Harris che torna sul piccolo schermo dopo How I Met Your Mother, pensava che la sua vita fosse perfetta, ma poi il compagno lo sorprende lasciandolo dopo 17 anni. All'improvviso deve affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant'anni da uomo single e gay a New York.