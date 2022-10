I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di ottobre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova serie thriller di Ryan Murphy, The Watcher alla nuova serie italiana Tutto chiede salvezza fino al nuovo giallo sul Messico degli anni '70, Le indagini di Balascoaràn. E poi, per chi non dovesse averlo ancora visto, c'è La ragazza più fortunata del mondo, il film con Mila Kunis primo nella top 10 Netflix.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 14 al 16 ottobre 2022.

Se cercate una serie che vi tenga incollati allo schermo: The Watcher

Tra le serie Netflix da non perdere assolutamente questo weekend c'è la nuova opera d'arte di Ryan Murphy e Ian Brennan che dopo il successo di Dahmer tornano su Netflix con un nuovo appassionante titolo thriller, The Watcher. Tratta da una storia vera, questa serie ha il potere di catturare lo spettatore e coinvolgere mente e anima in una delle storie di mistero più affascinanti e agghiaccianti degli ultimi anni. Quando i Brannock si trasferiscono in quella che doveva essere la casa dei sogni in una zona residenziale, la loro vita si trasforma rapidamente in un inferno. Le lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare "L’Osservatore" sono solo l’inizio, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla. Dalla storia vera della famigerata casa dell'"Osservatore" nel New Jersey. Consigliatissima!

Se avete voglia di profondità e riflessione: Tutto chiede salvezza

Un altro consiglio di questo weekend è Tutto chiede salvezza, la nuova serie italiana sulla salute mentale. Si tratta di un titolo molto forte e profondo che richiede una certa predisposizione alla riflessione e al voler affrontare tematiche delicatissime come la depressione e la salute mentale nei più giovani. Finire per sette giorni sotto regime di TSO, vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele, un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello, e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. Ma sette giorni sono lunghi e quella che all’inizio gli sembrava una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita. Una dramedy delle esistenze che recupera la radice della nostra migliore commedia amara, riletta in chiave contemporanea, come in un grido d’aiuto, straziante ma pieno di speranza, da parte delle nuove generazioni e del loro enigmatico disagio di vivere.

Se avete voglia di leggerezza (e qualche mistero): Le indagini di Balascoaràn

E, poi, se avete voglia di un po' di leggerezza (anche se la serie non è proprio il massimo) c'è la nuova serie in lingua spagnola Le indagini di Balascoaràn, un giallo vecchio stile che intrattiene ma non lascia il segno, ideale per chi non ha voglia di impegnarsi troppo nella visione. Stare seduti dietro una vecchia scrivania fumando in attesa che succeda qualcosa? No di certo...Un luogo come Città del Messico ha bisogno di un suo detective. Presto Belascoarán Shayne ci mostrerà cosa vuol dire essere un detective indipendente nel Messico degli anni '70. Paco Ignacio Taibo ll è lo sceneggiatore delle avventure di Belascoarán, in arrivo su Netflix nel 2022.

Se non lo avete già visto: La ragazza più fortunata del mondo

L'ultimo consiglio di questo weekend è un gran bel film che, se non avete già visto, dovreste recuperare al più presto. Si intitola La ragazza più fortunata del mondo e racconta la storia di Ani, una giornalista alle prese con un matrimonio in arrivo e un grande trauma del suo passato che viene, poco a poco, raccontato nella trama con diversi flashback che danno colore e ritmo alla storia. Un film di qualità, intelligente e molto profondo che mantiene un ritmo serrato che tiene lo spettatore incollato allo schermo dall'inizio alla fine. Da non perdere.