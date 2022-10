Le serie e i film da guardare su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di ottobre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dal thriller da brividi di Ryan Murphy tratto da una storia vera, The Watcher al nuovo film con Charlize Theron, L'accademia del bene e del male fino a passare alla nuova serie romantica From Scratch.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 21 al 23 ottobre 2022.

Perché è la serie più chiacchierata del momento: The Watcher

Se non l'avete ancora vista, correte a recuperarla perché The Watcher è la nuova grande opera di Ryan Murphy dopo Dahmer. Questa serie, in sette episodi, travolge con a sua suspense, la sua agghiacciante trama (tratta da una storia vera) e il suo stile elegante e terrificante allo stesso tempo. Quando i Brannock si trasferiscono in quella che doveva essere la casa dei sogni in una zona residenziale, la loro vita si trasforma rapidamente in un inferno. Le lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare "L’Osservatore" sono solo l’inizio, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla. Dalla storia vera della famigerata casa dell'Osservatore nel New Jersey.

Per entrare nel mood di Halloween: L'Accademia del bene e del male

Tratto dall'epica serie di bestseller internazionali di Soman Chainani, L'accademia del bene e del male è il nuovo film Netflix diretto da Paul Feig e interpretato da Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone e Rachel Bloom, con Kerry Washington e Charlize Theron. Le grandi amiche Sophie e Agatha finiscono agli estremi opposti di una fiaba moderna, quando arrivano in una scuola magica in cui giovani eroi e cattivi imparano a proteggere l'equilibrio tra il bene e il male.

Se avete voglia di romanticismo: From Scratch, la forza di un amore

Tratto dall'omonimo bestseller autobiografico, From Scratch - La forza di un amore racconta la love story interculturale di Amahle "Amy" Wheeler (interpretata da Zoe Saldaña), una studentessa americana che s'innamora dello chef siciliano Lino mentre si trova in Italia. I due innamorati affrontano mille ostacoli imprevisti, tra cui le differenze culturali, ma come nella vita reale la loro storia vorticosa alterna momenti di gioia e spensieratezza ad altri più seri. Ma quando Lino si ammala e il futuro della coppia è a rischio, le loro famiglie si uniscono al di là delle frontiere come mai avrebbero immaginato, dimostrando che l'amore può tutto.