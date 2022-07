I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di luglio.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dal nuovo film d'azione con Ryan Gosling, The Gray Man alla terza stagione della serie romantica Virgin River fino a passare per l'adattamento seriale di Resident Evil.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 22 al 24 luglio 2022.

Se avete voglia di azione: The Gray Man

Il primo consiglio di questo weekend se avete voglia di un po' di adrenalina è The Gray Man, il nuovo film d'azione con Ryan Gosling e Chris Evans. Quando l'agente più capace della CIA, la cui identità è ignota, scopre per caso i sinistri segreti dell'agenzia, un ex collega psicopatico mette una taglia sulla sua testa, innescando una caccia all'uomo globale a cui partecipano assassini da tutto il mondo.

Se avete voglia di romanticismo: Virgin River 4

Se siete dei romanticoni e seguite da anni i drammi d'amore di Mel e Jack, allora la quarta stagione di Virgin River è la scelta giusta per voi. A un anno dall'uscita dal suo terzo capitolo, Virgin River torna con dodici nuovi episodi per portare avanti la storia degli abitanti di una cittadina di montagna tratta dai romanzi di Robyn Carr. Nonostante non sia la migliore delle stagioni, se seguite la storia dall'inizio non potete non andare avanti nella visione, se non avete visto mai la serie, invece, meglio lasciar perdere.

Anche se non sase il padre del suo bambino è Mark, il marito deceduto, oppure Jack, Mel inizia la quarta stagione con un senso di ottimismo. Per anni ha desiderato essere una madre e il suo sogno si sta per realizzare. Mentre Jack la incoraggia con entusiasmo, il dubbio della paternità continua a tormentarlo. Le cose sono rese più complicate dall'arrivo di un nuovo affascinante medico che vuole mettere su famiglia. Hope è ancora in via di guarigione dopo l'incidente d'auto e i persistenti effetti psicologici del trauma cerebrale avranno profonde conseguenze per lei e Doc. Brie è determinata a provare l'innocenza dell'uomo che ama e si trova coinvolta suo malgrado in una relazione più stretta con Mike e pericolosamente vicina alla violenta rete criminale di Calvin. Anche quando stringe un nuovo legame romantico, Preacher non può fare a meno di mantenere viva la speranza di riunirsi con Christopher e Paige.

Se avete voglia di zombie: Resident Evil

L'ultimo consiglio, se siete appassionati del videogioco e se amate le storie di zombie ambientate in un futuro immaginario allora l'adattamento seriale di Resident Evil è ciò che fa per voi. Dieci episodi di mostri, azione e adrenalina. Anno 2036: quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l'inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.