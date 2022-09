I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend di settembre.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono molto variegate e vanno dalla nuova docu-serie sulla regina delle televendite Wanna Marchi alla serie sul serial killer cannibale Jeffrey Dahmer fino a passare al film d'azione protagonista della Mostra del Cinema di Venezia, Athena.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 23 al 25 settembre 2022.

Se siete curiosi di scoprire che fine ha fatto Wanna Marchi: Wanna

Il primo consiglio Netflix di questo weekend non poteva che essere Wanna, la docu-serie sulla regina delle televendite Wanna Marchi. Lo stile aggressivo con cui Wanna Marchi si rivolge agli spettatori è il marchio di fabbrica degli show in cui propone creme dimagranti miracolose. Per tutti gli anni ‘80 la sua immagine e i suoi prodotti impazzano, rendendola ricchissima e famosa, insieme al suo unico e vero braccio destro, la figlia Stefania. Le due passano dal successo alla clamorosa caduta di inizio anni ‘90, quando “l’impero Wanna Marchi” si sgretola e le scaraventa sul lastrico. Un disastro che scatena nelle due la voglia di riscatto. Dopo avere venduto l’illusione della forma fisica perfetta, passeranno a commercializzare l’unica cosa che nessuno aveva mai pensato di vendere: la fortuna. Creme dimagranti e antirughe lasciano così il posto ad amuleti e numeri benedetti venduti insieme al Maestro di vita Do Nascimento. Questa strepitosa macchina da soldi si sarebbe poi rivelata essere altro: una truffa clamorosa, realizzata grazie a una complice insospettabile, la televisione.

Se amate le storie vere di serial killer: Dahmer

Se vi piacciono le storie vere e, ancor di più, le storie di serial killer allora Dahmer è la serie che fa per voi. Questo titolo Netflix racconta la vita e i crimini del mostro di Milwaukee, Jeffrey Dahmer, assassinodi 17 ragazzi che ha prontamente squartato, violentato sessualmente, fatto a petti e, in alcuni casi anche mangiato. Tra il 1978 e il 1991 Jeffrey Dahmer ha ucciso con ferocia diciassette vittime innocenti. La serie getta luce su questi crimini atroci, focalizzando l'attenzione sulle vittime trascurate e sulle comunità oggetto di razzismo sistemico e dell'incompetenza della polizia che hanno permesso a uno dei più celebri serial killer degli Stati Uniti di perpetrare la propria follia omicida alla luce del sole per oltre un decennio.

Se avete voglia di un film d'azione: Athena

Dopo la morte del fratello minore a causa di un presunto scontro con la polizia, Abdel viene richiamato a casa dalla prima linea e ritrova la sua famiglia devastata. Intrappolato tra il desiderio di vendetta del fratello minore Karim e gli affari criminali del fratello maggiore Moktar, cerca con fatica di calmare le tensioni sempre più aspre. Quando però la situazione degenera, Athena, la loro comunità, si trasforma in una fortezza sotto assedio, diventando così la scena di una tragedia per la famiglia e non solo...