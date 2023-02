I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

Pamela, a love story, La ragazza di neve

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo primo weekend di febbraio 2023.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono tutte al femminile e riguardano il documentaio su Pamela Anderson, Pamela, a love story, vera sorpresa di questa stagione e la nuova serie spagnola La ragazza di neve che, in pochissimo tempo, è volata in top 10 diventando la serie più vista in Italia in questo momento.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di febbraio 2023.

Pamela Anderson, a love story perché è un gran bel documentario

Inziamo con il documentario rivelazione di questo nuovo anno Netflix, Pamela, a love story, il dietro le quinte di uno dei personaggi più iconici del piccolo schermo, Pamela Anderson. In quasi due ore di girato, questo documentario ha saputo ridare a una donna conosciuta da tutti solo come un oggetto sessuale, una dignità, una personalità e una dolcezza che nessuno aveva mai avuto la possibilità di vedere. A 55 anni, senza trucco, senza vestiti sexy, Pamela guarda in faccia il suo pubblico e si mostra nella versione più vulnderabile di sé e il risultato è una vera meravoglia. Lasciatevi sorprendere, lasciatevi emozionare, lasciatevi ispirare da Pamela Anderson donna e non solo sex symbol.

La ragazza di neve perché vi terrà incollati allo schermo

E poi, se amate i thriller di mistero, quelli in cui bisogna trovare "l'assasino", in questo caso il rapitore di una bambina di cinque anni, allora La ragazza di neve è la serie perfetta per voi. Accattivante, profonda, con una trama divisa in due parti dove, da un lato si indaga sulla scomparsa di una bimba a Malaga e dall'altro sullo stupro della protagonista della storia, la giornalista incaricata di seguire il caso di sparizione. Una serie di sei episodi molto ben fatta e che fa riflettere su quanto la maternità possa diventare un'ossessione e, di conseguenza, possa essere letale in certi casi.