Tre film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Se non sapete cosa guardare su Prime Video, vi informiamo che questo mese di aprile 2022 il catalogo della piattaforma streaming di Amazon brulica di novità, e purtoppo anche di scadenze.

Partiamo dalle buone notizie: se non lo avete visto al cinema, è uscito in streaming Freaks Out, con un cast pazzesco (inclusa la giovanissima Aurora Giovinazzo vista in Anni da cane). Per chi preferisce le serie tv, ci sono le due stagioni di Condors e soprattutto arrivano i primi due episodi di Outer Range (li abbiamo visti in anteprima, sono una bomba).

Arriviamo infine ai contenuti in scadenza nei prossimi giorni: tra tutti i tioli che purtroppo saranno cancellati (qui l'elenco completo), vi suggeriamo due film italiani, piuttosto diversi tra loro. Da una parte il serissimo Governance, dall'altra la commedia di Sono solo fantasmi: a voi la scelta se dare un'ultima chance a uno o a entrambi, o anche a nessuno.

Freaks Out (film 2021) - uscita 4 aprile

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro "fenomeni da baraccone" restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia.

Condors stagioni 1-2 (serie Exclusive) - data uscita 11 aprile

Joe Turner è sempre stato in conflitto con il suo lavoro nella CIA. Ma quando a causa di qualcosa che lui ha scoperto vengono uccisi tutti i suoi colleghi, lasciando Joe come unico sopravvissuto e costringendolo a fuggire, le riserve che ha sempre nutrito si trasformano in veri e propri dilemmi morali. Sotto la pressione della vita o della morte, Joe sarà costretto a ridefinire chi è e di cosa è capace, in modo da scoprire chi c'è dietro questa enorme cospirazione per fermarlo in tempo prima che raggiunga l'obiettivo che minaccia la vita di milioni di persone. Basato sul romanzo "Six Days of the Condor" di James Grady e sulla sceneggiatura di Three Days of the Condor di Lorenzo Semple Jr. e David Rayfie, la serie è composta da due stagioni di 10 episodi della durata di un’ora ciascuno.

Creata da Jason Smilovec e Todd Katzberg il cast della serie include Max Irons, William Hurt, Leem Lubany, Angel Bonanni, Kristen Hager, Mira Sorvino, Bob Balaban, Brendan Fraser.

Outer Range (serie Amazon Original) - data uscita 15 aprile

Episodi: 8 (due a settimana)

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch, legato alla sua terra alla sua famiglia, che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming. Un racconto intrigante con sprazzi di humor pungente e misteri soprannaturali, Outer Range analizza il nostro modo di confrontarci con l'ignoto.



All’inizio della serie troviamo gli Abbott alle prese con la scomparsa della nuora Rebecca. La situazione della famiglia viene ancor più esasperata quando i Tillerson (i volgari proprietari del ranch vicino, animati solo dalla voglia di fare soldi) cercano di accaparrarsi i loro terreni. Una morte prematura innesca nella comunità una serie di eventi carichi di tensione; problemi apparentemente tipici di una piccola cittadina, legati alla terra, esplodono quando nel pascolo occidentale degli Abbott compare una misteriosa, oscura voragine. Emergono scoperte sempre più folli, mentre Royal lotta per proteggere la sua famiglia; attraverso il suo sguardo cominciamo a scoprire come il passato nasconda segreti e presagi di inquietanti misteri.

Il cast di Outer Range guidato dall’attore nominato agli Oscar Josh Brolin (Milk), include una serie di attori premiati e di successo tra cui Imogen Poots (I Know This Much is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Yellowstone). Il creatore ed executive producer di Outer Range è Brian Watkins.

Governance - il prezzo del potere (film 2021) - scadenza 11 aprile

Renzo Petrucci, manager brillante e senza scrupoli, è il direttore generale di un importante gruppo petrolifero. Dopo un'inchiesta per corruzione è costretto a lasciare la prestigiosa carica convinto che a tradirlo sia stata una giovane collega, Viviane Parisi. Renzo prepara la sua vendetta coinvolgendo suo malgrado l'amico di famiglia Michele Laudato, ma la situazione gli sfugge di mano...

Sono solo fantasmi (film 2019) - scadenza 14 aprile

Alla morte del padre, tre bizzarri fratellastri decidono di aprire un’agenzia di acchiappafantasmi per sfruttare la credulità popolare dei napoletani, sino a che non si rendono conto che gli spiriti esistono davvero. Con Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gianmarco Tognazzi.

