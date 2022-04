Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (c'è il film su Laura Pausini)

Settimana ricca di impegni per gli abbonati Prime Video: tra film e serie tv, infatti, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Iniziamo dalle serie tv: in uscita c'è Wolf Like Me (qui la recensione), mentre prossima alla scadenza è The Terror.

Per quanto riguarda i film, citazione speciale per Piacere di conoscerti, su un ipotetico sliding doors della vita di Laura Pausini. In scadenza, invece, ci sono Barely Lethal, City of Lies e Ad Astra. A voi la scelta!

Wolf Like Me (serie tv Original 2022) - data uscita 1 aprile

Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue) ed entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame. Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso. Emma ha un attacco di panico sul ciglio della strada e viene consolata da Mary (Isla Fisher), la proprietaria della Jeep, che con sorpresa di Gary riesce a calmare Emma come lui non è mai riuscito.

Laura Pausini - Piacere di conoscerti (film Original 2022) - uscita 7 aprile

Laura Pausini – Piacere di conoscerti è il film Original italiano con la cantante, autrice e produttrice italiana Laura Pausini, star globale amata in tutto il mondo. Il progetto è nato da un’idea originale di Laura Pausini, scritto da Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio), Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un’altra) e Laura Pausini, diretto da Ivan Cotroneo, con la supervisione creativa di Francesca Picozza e con direttore della fotografia Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso).

Il film nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo? La regina del pop italiano è per la prima volta davanti alla macchina da presa in un progetto che conferma il suo amore per la settima arte e che svelerà al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale, dandole anche la grande opportunità di scoprire aspetti di sé e del suo mondo mai visti e immaginati, che saranno svelati al pubblico. Per raccontare la sua storia, Laura torna sui suoi passi, ripercorrendo dall’infanzia tutte le tappe di una straordinaria carriera e la quotidianità, immaginando cosa sarebbe successo se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale.

Barely Lethal (film 2015) - scadenza 9 aprile

Una serial killer sedicenne, desiderosa di condurre una vita normale, inscena la propria morte per poi iscriversi, sotto falso nome, in una scuola superiore in periferia. Quel che non si aspetta è che essere un'adolescente popolare al liceo non è proprio una passeggiata. Con Samuel L. Jackson, Hailee Steinfeld, Jessica Alba.

City Of Lies - L'ora della verità (film 2021) - scadenza 9 aprile

Russell Poole è un ex-detective che ha dedicato la sua vita al caso mai delle due star del rap Tupac e Notorious B.I.G.. Vent'anni dopo riceve la visita di Jackson, i due conducono insieme una nuova indagine decisi a smascherare il coinvolgimento della corrotta polizia di Los Angeles. Con Jhonny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss.

The Terror stagione 1 (serie tv 2018) - scadenza 9 aprile

Inquietante, terrificante e basata su fatti reali, The Terror è la storia di una pericolosa missione nell'Artico da parte della British Royal Navy. E' una storia che tratta della difficoltà di sopravvivere in un territorio inospitale, sotto l'angosciante morsa di una minaccia sconosciuta.

Ad Astra (film 2019) - scadenza 10 aprile

L'astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaggia fino ai lontani confini del sistema solare per trovare il padre scomparso e dipanare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta.

