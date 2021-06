Sky, dieci serie tv in dieci giorni: i titoli da non perdere a luglio

Centinaia di titoli ogni anno, 3mila ore di programmazione al mese e almeno una prima visione al giorno. Un’ampia offerta, sempre più di qualità, con tante produzioni originali internazionali e locali, contenuti inediti e grandi classici, con alcuni tra i titoli più attesi della stagione e con le serie che hanno fatto la storia della Tv. Da giovedì 1° luglio su Sky saranno disponibili quattro nuovi canali per tutti gli abbonati via satellite e via internet, compresi nell’abbonamento, e in streaming su Now

Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature si aggiungono alla già completa offerta di canali. Con Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Arte portano a sette il numero dei canali a brand Sky dell’area intrattenimento, garantendo così un considerevole ampliamento della varietà dei generi proposti, con tantissime novità rivolte a un quanto più largo pubblico possibile. E con i canali Sky Cinema, Sky Sport e le news e gli approfondimenti di Sky Tg24, assicurano una nuova stagione sempre più ricca di intrattenimento e informazione di qualità per tutti. Saranno tutti in Alta Definizione con contenuti fruibili anche on demand. I canali saranno visibili anche in mobilità con Sky Go.

Dieci serie in dieci giorni

Oltre all'atteso debutto italiano de "L'assistente di volo - The flight attendant" su Sky Serie da giovedì 1º luglio, arriveranno altre 9 serie tv da scoprire tra novità assolute e grandi ritorni. Scopriamoli nel dettaglio:

Coroner - Sky Investigation dal 2 luglio

Serinda Swan (Ballers, Inhumans, Graceland) guida il cast di un atipico poliziesco scientifico che arriva dal Canada ed è già arrivato alla terza stagione. A tre mesi dall’improvvisa morte del marito, Jenny Cooper (Swan) prende ufficialmente servizio come medico legale a Toronto, dove vive col figlio adolescente, Ross. Ancora sconvolta da quella terribile perdita, si butta a capofitto nel nuovo lavoro, e insieme al detective Donovan McAvoy si ritrova a indagare su delitti che non sono mai quello che sembrano e su una serie di morti quantomeno sospette. Come se ciò non bastasse, Jenny è tormentata da alcuni fantasmi del passato che proprio non le danno pace: riuscirà a ricordare cos’è successo quando era solo una bambina?



I hate Suzie - Sky Atlantic dal 3 luglio

In prima TV, la serie Sky Original ideata e scritta dalla creatrice della serie Diario di una squillo perbene, Lucy Prebble, anche sceneggiatrice dell’acclamato titolo Hbo, "Succession". Protagonisti Billie Piper (Diario di una squillo per bene) e Daniel Ings (The Crown). La vita di Suzie Pickles, lanciatissima attrice televisiva che da teenager è stata l'idolo di milioni di ragazzini, è completamente sconvolta quando il suo smartphone viene hackerato e alcune sue foto piuttosto compromettenti finiscono online, diventando di fatto di dominio pubblico. Mentre lei si fa in quattro per non far naufragare il suo matrimonio con Cob e per proteggere suo figlio Frank dallo scandalo, la sua manager e amica Naomi si impegna per evitare che la carriera di Suzie affondi definitivamente.



Bulletproof - Sky Investigation dal 4 luglio

Nonostante provengano da ambienti assai diversi e siano loro stessi assai diversi caratterialmente, i detective della Nca (la National Crime Agency) Ronnie Pike (Ashley Walters) e Aaron “Bish” Bishop (Noel Clarke), amici da una vita, sono come fratelli, e niente potrà mai dividerli. Insieme, i due indagano su alcuni dei criminali più pericolosi del Paese, compresi trafficanti di droga senza scrupoli e rapinatori armati che non esitano a fare fuoco quando le cose si mettono male. A supervisionarli c'è la loro capa Sarah Tenner, che non sa mai in quali nuovi guai si cacceranno.



City on a hill 2 - Sky Atlantic dal 5 luglio

Torna con una seconda, attesa stagione il cult con Kevin Bacon e Aldis Hodge. Boston, 1993. Dopo gli eventi della prima stagione nello specifico dopo la condanna di Frankie Ryan e dopo la liberazione di suo fratello Jimmy, comunque colpevole di omicidio per l’assistente procuratore distrettuale Decourcy Ward le cose si fanno ancora più complicate per poter anche solo sperare di riuscire a ripulire la città dal crimine e dalla corruzione dilaganti dovrà continuare a lavorare con l’ex veterano dell’Fbi Jackie Rohr un uomo dal passato e dai metodi a dir poco ambigui e ai limiti della legalità. D’altronde, in certi casi limite il fuoco si combatte col fuoco. Ma il fuoco va controllato, e soprattutto spento prima che sia troppo tardi, altrimenti il rischio di bruciarsi diventa una certezza.



Avvocati di famiglia - Sky Investigation dal 6 luglio

Debutta anche in Italia il legal drama con Victor Garber a capo di una famiglia allargata e di una law firm specializzata in diritto di famiglia. Vancouver, Canada. Abigail 'Abby' Bianchi è un'avvocatessa con un evidente problema con l'alcol. Dopo aver toccato il fondo, Abby, in libertà vigilata e a tanto così dal perdere l'abilitazione professionale, si ritrova costretta a lavorare per lo studio del padre, con cui non parla da anni. Alla Svensson and Associates non solo dovrà confrontarsi per la prima volta col diritto di famiglia, una branca che non la entusiasma troppo, ma dovrà anche trovare il modo di riavvicinarsi al genitore e, soprattutto, dovrà far funzionare le cose con il suo fratellastro e la sua sorellastra, che per lei sono degli estranei. Riuscirà questa famiglia disfunzionale ad aiutare altre famiglie altrettanto disfunzionali?



I luminari: Il destino nelle stelle - Sky Serie dal 7 luglio

Eva Green, Eve Hewson e Himesh Patel in un appassionante period drama ambientato in Nuova Zelanda. Siamo nel 1865, nel pieno della corsa all'oro. La giovane avventuriera inglese Anna Wetherell (Eve Hewson) si mette in viaggio da Londra verso la Nuova Zelanda nella speranza di lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una nuova vita. Durante il viaggio conosce Emery Staines (Himesh Patel), dal quale rimane subito affascinata. I due decidono di rivedersi una volta giunti a destinazione, ma una volta sbarcata Anna incontra l'affascinante chiromante Lydia Wells (Eva Green), che si rende conto della sua vulnerabilità e che finisce per approfittarne senza farsi troppi scrupoli. Nel giro di poco tempo, Miss Wetherell si ritrova coinvolta in una fitta rete di inganni e ricatti, e alla fine verrà anche accusata ingiustamente di omicidio. Emery è l’unico che può provare la sua innocenza: ci riuscirà?



Il Giustiziere - Sky Investigation dall'8 luglio

Crime drama a tinte action con la leggenda Éric Cantona nei panni di un ruvido ex investigatore che arriva là dove lo stato non riesce. Ogni anno, infatti, in Francia 310 omicidi rimangono irrisolti, lasciando le famiglie delle vittime distrutte dal dolore e in uno stato di lutto perenne. Il sistema giudiziario francese sotto questo aspetto è implacabile e anche un po' spietato: non ci sono abbastanza soldi per indagare su casi che non portano da nessuna parte, e bisogna ottimizzare le risorse. Ma c'è qualcuno che invece non si arrende, Thomas Bareski, un ex investigatore amante della vita in solitaria che ha una sola missione: dare la caccia agli assassini che l'hanno fatta franca per il motivo di cui sopra e, soprattutto, dare finalmente un po' di pace a chi ha perso una persona amata due volte, prima per colpa di un atto criminale, e poi per l'indifferenza dello Stato.



Temple - Sky Atlantic dal 9 luglio

Arriva finalmente anche in Italia la prima stagione della serie Sky Original con Mark Strong. Sotto la Temple Underground Station, una stazione della metropolitana londinese, si snoda un dedalo di tunnel in cui nessuno mette mai piede. Nessuno a parte Daniel Milton (Mark Strong), un rinomato chirurgo che proprio in quel luogo dimenticato da tutti ha creato una vera e propria clinica clandestina dove vengono operati pazienti che non vogliono o non possono essere trattati dalle cliniche che operano alla luce del sole. Ma per quale motivo il Dr Milton si ritrova a fare tutto questo? Di certo non per la gloria o per l'adrenalina, bensì per una questione molto più prosaica per i soldi. Soldi che, però, gli servono non per sé stesso, ma per trovare una cura per sua moglie Beth, afflitta da una malattia degenerativa che presto la porterà alla morte se non sarà trattata. Ad aiutarlo ci sono il membro dello staff della Temple Station Lee Simmons e la ricercatrice Anna Willems, una sua vecchia conoscenza.



Primo Soccorso - Sky Serie dal 10 luglio

Arriva dalla Svezia un nuovo, adrenalinico medical drama. Dalle parti dell’idilliaco villaggio di Åre, una rinomata e famosa meta turistica per gli sport invernali, le emergenze non mancano mai, e c’è sempre bisogno di qualcuno pronto a intervenire. Lo sanno bene i cinque protagonisti di Primo Soccorso, che ogni giorno devono affrontare situazioni delicate sul lavoro. Situazioni che spesso rischiano di avere importanti ripercussioni anche nella loro vita privata.