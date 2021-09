I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di settembre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 20 al 26 settembre 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti (seriali e non) più promettenti di questa nuova settimana di settembre.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma, abbiamo selezionato tre highlight dalla nuova miniserie horror Midnight Mass alla prima webserie indiana Kota Factory, fino a passare per nuovo e crudo reality sulla vita delle donne in carcere a New Orleans.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix questa settimana da non farsi scappare.

La nuova miniserie horror, Midnight Mass

Partiamo con un po' di brivido. Netflix, infatti, sta per sfornare un nuovo titolo dedicato agli amanti del genere horror nato dallo stesso ideatore di The Haunting of Hill House, Mike Flanagan. Uscirà il 24 settembre, si intitola Midnight Mass ed è una miniserie che racconta la storia di una piccola comunità su un'isola remota le cui divergenze sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall'arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater). Quando la comparsa di padre Paul nell'isola di Crockett coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso cattura l'intera comunità, ma quale sarà il prezzo da pagare?

Il cast della miniserie, di sette episodi, include Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco. Siete pronti a vivere un po' di sano terrore?

La prima serie web indiana, Kota Factory

Passiamo a un'altra novità Netflix, ideale per chi vuole sconfinare in Paesi lontani e conoscere una cultura diversa dalla propria. Stiamo parlando di Kota Factory, la prima webserie indiana in bianco e nero tutta incentrata su Kota, i suoi studenti, gli abitanti e i centri di preparazione. La serie, in uscita sulla piattaforma di streaming il 24 settembre, mostra questo universo attraverso gli occhi del vulnerabile adolescente Vaibhav e di Jeetu Bhaiya, un moderno Dronacharya, descrivendo la vita melancolica di alcuni studenti indiani mentre si preparano a sostenere esami competitivi. In questa stagione, Vaibhav decide di seguire un'altra strada, abbandonando Jeetu Bhaiya, i suoi amici e la persona che ama.

Il nuovo crudo reality, Donne in carcere: New Orleans

L'ultimo consiglio seriale di questa settimana è un nuovo reality, ideale per chi ama la cruda realtà, così com'è senza abbellimenti di alcun genere. Si tratta di Donne in carcere: New Orleans, il docu reality che racconta la quotidianità delle detenute del carcere di New Orleans tra faide, flirt e chiacchiere da water.