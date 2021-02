Cosa guardare su Netflix? Tutte le novità di questa settimana (dal 15 al 21 febbraio 2021)

La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di febbraio 2021 e, se ci sono tante serie che lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altre che entreranno nel catalogo proprio nei prossimi giorni. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 15 al 21 febbraio 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie più promettenti di questa seconda parte del mese. Abbiamo selezionato tre highlight ai quali segue la classifica di tutte le nuove uscite Netfix di questa settimaana. Ora la scelta spetta a voi e buona visione!

I Care A Lot (2021)

In uscita su Netflix questo venerdì, I Care a Lot è un nuovo thriller dark tutto al femminile con una rosa di grandi nomi nel cast tra cui quello di Rosamund Pike. La storia è quella di due donne che decidono di truffare gli ultraottentenni ricchi per appropriarsi del loro denaro. Il film, approdato al Toronto Film Festival nel 2020 ha una tensione costante che mantiene fino alla sua fine.

Good Girls (Stagione 3)

Good Girls e i suoi nuovi episodi della terza stagione arrivano questo martedì su Netflix e potrebbe essere la scelta giusta per chi è alla ricerca di una commedia divertente con cui passare le sue serate in questa seconda parte di febbraio. La serie racconta la storia di tre mamme alle prese con una rapina che sembra andare storto. Tutto il resto è da scoprire.

Tribes of Europa (Stagione 1)

In arrivo su Netflix questo venerdì, Tribes of Europa è l'attesissima nuova serie tedesca dai produttori di Dark (di cui abbiamo già parlato in un altro articolo) e ambientata in un futuro immaginario, nell'anno 2074 quando una catastrofe ha distrutto il mondo lasciando i sopravvissuti si sono riuniti in varie tribù e lottano gli uni contro gli altri per la supremazia dell'Europa.

Tutte le nuove uscite Netflix di questa settimana

15 febbraio

Awara Paagal Deewana (2002)

Booba (Stagione 4)

The Crew (Stagione 1) N

Wheel of Fortune

16 febbraio

Animals On The Loose – A You Vs Wild Movie (2021)

Good Girls (Stagione 3)

17 febbraio

Amend: The Fight for America

Behind Her Eyes (Stagione 1)

Eeb Allay Ooo! (2019)

Hello, Me! (Stagione 1)

MeatEater (Stagione 9 parte 2)

Sisyphus (Stagione 1)

18 febbraio

No Escape Room (2018)

Thus Spoke Kishibe Rohan (Stagione 1)

Wave of Cinema: Surat dari Timur

19 febbraio

Heroes: Silence and Rock & Roll (2021)

I Care a Lot (2021)

Tribes of Europa (Stagione 1)

20 febbraio

Classmates Minus (2020)

Operation Finale (2018)

Vincenzo (Stagione 1)

21 febbraio