Cosa guardare su Netflix il weekend della Befana

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo weekend della Befana.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix spaziano dalla nuova serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante La vita bugiarda degli adulti alla miniserie su Bernie Madoff e il suo schema Ponzi da 64 milioni di dollari fino a passare alla serie antologica Caleidoscopio che cambia a seconda di come viene vista.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di gennaio 2023.

La vita bugiarda degli adulti se avete voglia di dramma e tanta introspezione

Il primo consiglio di questo weekend è La vita bugiarda degli adulti, il ritratto intenso e singolare di Giovanna, che affronta il passaggio dall'infanzia all'adolescenza andando alla scoperta dei diversi volti di Napoli durante gli anni '90. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo. Una serie viscerale ed emozionante per chi ha voglia di tuffarsi nella Napoli degli anni '90 e farsi qualche esame di coscienza.

Madoff, il mostro di Wall Street se vi piacciono le storie vere (e di soldi)

Passiamo poi a Madoff - Il mostro di Wall Street che svela la verità sul famigerato schema Ponzi da 64 miliardi di dollari (il più grande della storia) ideato da Bernie Madoff, che ha distrutto le vite di innumerevoli investitori individuali che si erano fidati del venerato statista di Wall Street. Attraverso l'accesso esclusivo a informatori, dipendenti, investigatori e vittime, oltre a inedite testimonianze video dello stesso Madoff, questa docuserie in quattro parti ripercorre la sua ascesa dalle umili origini al ruolo di broker tra i più influenti e potenti di Wall Street. Tramite un approccio visivo innovativo e un'avvincente sfumatura thriller che terrà il pubblico col fiato sospeso, il prolifico regista Joe Berlinger (Conversazioni con un killer, Sulla scena del delitto, Brother's Keeper) svela la genesi e, per la prima volta, le dinamiche del fraudolento business di consulenza finanziaria di Madoff, rivelando come la truffa non fosse la creazione di una sola mente diabolica come molti credevano. MADOFF - Il mostro di Wall Street espone un gruppo di complici e un sistema finanziario in cui varie istituzioni sono state disposte a ignorare il comportamento sospetto di Madoff, suscitando un interrogativo ovvio: una frode così spudorata e deleteria potrebbe ripetersi?

Caleidoscopio, se amate le serie antologiche e fuori dagli schemi

E, infine, c'è la nuova serie antologica di Netflix, Caleidoscopio che si svolge nell'arco di 25 anni e segue una banda di ladri provetti nel loro tentativo di aprire un caveau apparentemente inviolabile per ottenere il più grande bottino della storia. Sotto l'occhio vigile della più potente squadra di sicurezza aziendale del mondo e delle forze dell'ordine, ogni episodio rivela una tessera di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, complotti, alleanze e tradimenti. In che modo la banda di ladri ha architettato il piano? Chi la farà franca? Di chi ci si può fidare? Liberamente ispirata alla storia vera dei settanta miliardi di dollari in obbligazioni scomparsi nel centro di Manhattan durante l'uragano Sandy, Caleidoscopio è composta da otto episodi che vanno da 24 anni prima a 6 mesi dopo il colpo. La parte più interessante della serie è che ha un approccio non lineare alla narrazione e costruisce intrighi e suspense in modo unico offrendo esperienze visive diverse per ogni spettatore.