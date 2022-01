I titoli da non perdere su Netflix questa prima settimana del 2022

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di novembre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana di inizio 2022 che va dal 3 al 9 gennaio 2022, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti da non perdere.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma di streaming, abbiamo selezionato tre highlight: dalla nuova commedia romantica che rivoluziona i paradigmi sull'idea di anima gemella alla serie young adult Rebelde fino a passare al nuovo horror spagnolo della piattaforma di streaming El Pàramo, ce n'è per tutti i gusti.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sulle nuove uscite Netflix di questa settimana.

La commedia romantica per riflettere sull'amore: 4 metà

Che per ogni persona esista un’anima gemella è una teoria molto romantica ma forse poco scientifica, e per Luca e Sara la tentazione di metterla alla prova è forte. Ma soprattutto, quest’anima gemella, com’è fatta? Ci somiglia o è il nostro opposto? È così che quasi per sfida i due invitano a cena quattro amici che, guarda caso, sono single: Chiara, Matteo, Giulia e Dario. “Quattro metà” è una commedia romantica che racconta le storie di quattro personaggi e delle quattro coppie che questi potrebbero formare in due possibili realtà alternative. Chi si innamorerà di chi? E cosa impareranno i personaggi sull'amore?

La serie musical young adult: Rebelde

Un'altra novità Netflix di questa prima settimana di gennaio è Rebelde, la nuova versione dell'iconica soap opera per adolescenti che porta sul piccolo schermo una nuova generazione di studenti si iscrive alla scuola sognando di partecipare al suo prestigioso programma musicale e vincere la Battaglia delle Band per diventare star della musica. Questo reboot racconta la storia di un gruppo di ragazzi della Elite Way School che fa di tutto per vincere la Battaglia delle Band dell'EWS, la gara che potrebbe avviare la loro carriera musicale. Nel corso degli eventi sbocciano amori e amicizie, mentre una misteriosa società segreta cerca di ostacolare il sogno di ciascuno di diventare la prossima star della musica.

Il film horror: El páramo - Terrore invisibile

L'utima nuova uscita della settimana è un film horror in lingua spagnola. Si intitola El pàramo e racconta la storia di una creatura terrificante che sconvolge all'improvviso la vita tranquilla di una famiglia isolata dalla società, mettendo a dura prova il legame che la unisce.