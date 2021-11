I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di novembre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 1 al 7 novembre 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti di questa nuova settimana seriale.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma, abbiamo selezionato due highlight dalla nuova miniserie svedese The Unlikely Murderer alla terza stagione di Narcos: Messico.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix questa settimana da non farsi scappare

The Unlikely Murderer (5 novembre)

Iniziamo con la novità di Netflix per questo mese, la nuova miniserie drammatica in cinque parti, The Unlikely Murderer, tratta dal libro di successo di Thomas Pettersson pubblicato nel 2018 che debutta su Netflix il 5 novembre. Questo nuovo titolo della piattaforma di streaming è una libera interpretazione di come il grafico individuato come il probabile assassino del primo ministro svedese Olof Palme, Stig Engström, sia riuscito a eludere la giustizia fino alla morte, con un misto di audacia, fortuna e la perplessità delle forze dell'ordine. Cosa sappiamo di Stig Engström? Com'è potuto sfuggire alla polizia che gli era alle calcagna? L'omicidio non era stato pianificato con cura, Engström ha fatto errori su errori fin dall'inizio e quasi nessuno ha creduto all'alibi che aveva fornito per la fatidica notte del 1986 a Stoccolma.

Narcos: Messico 3 (5 novembre)

Torna questa settimana anche la terza stagione di Narcos: Messico 3, la serie ambientata durante la globalizzazione del narcotraffico negli anni '90 che racconta la guerra che si scatena dopo l'arresto di Felix. Mentre i cartelli diventati indipendenti cercano di sopravvivere allo scossone politico e alla violenza dilagante, emerge una nuova generazione di boss messicani. In questa guerra la prima vittima è la verità, mentre tutti gli arresti e gli omicidi hanno l'unico effetto di allontanare sempre di più la vittoria.