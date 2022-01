I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di gennaio e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana di inizio anno che va dal 10 al 16 gennaio 2022, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti da non perdere.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma di streaming, abbiamo selezionato tre highlight: dal nuovo thriller che vede il ritorno sul grande schermo di Alyssa Milano alla nuova serie animata dark comedy in stop-motion di Netflix fino a passare per la nuova serie fantascientifica sugli universi paralleli ce n'è per tutti i gusti.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sulle nuove uscite Netflix di questa settimana.

Il nuovo thriller con Alyssa Milano: Brazen (13 gennaio)

Iniziamo con il nuovo film thriller di Netflix, Brazen, che vede il ritorno sul grande schermo di Alyssa Milano, l'attrice che tutti ricordiamo per il ruolo di Phoebe in Streghe. Questo nuovo titolo Netflix della seconda settimana di gennaio racconta la storia della scrittrice di gialli ed esperta di delitti, Grace (Alyssa Milano) che si precipita nella casa di famiglia, a Washington, su invito della sorella, con la quale aveva perso i contatti per diverso tempo. Quando quest'ultima viene uccisa e la sua doppia vita di performer sul web viene alla luce, Grace inizia a farsi coinvolgere nelle indagini sul delitto della sorella e inizierà a toccare con mano delle verità nascoste e tanti misteri da svelare. Il film è tratto dal romanzo "Il desiderio corre sul filo" di Nora Roberts.

La nuova attesissima dark comedy in stop-motion: The House (14 gennaio)

Il secondo nuovo titolo da non perdere su Netflix questa settimana è The House, la nuova dark comedy di Netflix in stop motion composta da soli tre episodi, creata dai Nexos Studios e girata da quattro diversi registi, ognuno dei quali ha preso in carico un episodio della serie. The House è un'eccentrica commedia dai toni cupi su una casa e sulle tre storie surreali degli individui che la abitano. Si tratta di un'antologia diretta dalle voci più importanti dell'animazione stop motion indipendente: Emma de Swaef, Marc Roels, Niki Lindroth von Bahr e Paloma Baeza. La produzione è affidata a Nexus Studios.

La nuova serie sugli universi alternativi: Archive-81 (14 gennaio)

Arriviamo all'ultimo nuovo titolo che la piattaforma di streaming ci propone in questa nuova settimana di gennaio, Archive-81, una serie TV sulla storia dell'archivista Dan Turner (Mamoudou Athie) che accetta l'incarico di restaurare una collezione di videocassette danneggiate risalenti al 1994. Quando si ritrova a ricostruire il lavoro della documentarista Melody Pendras (Dina Shihabi), si fa coinvolgere dalle sue indagini su una setta pericolosa con sede nel condominio Visser. La stagione continua su due linee temporali parallele, mentre Dan diventa sempre più ossessionato da quello che è successo a Melody. Quando i due personaggi creano un misterioso legame, Dan si convince di poterla salvare dall'orribile fine che ha subito 25 anni prima. Questa serie è liberamente ispirata all'omonimo podcast.