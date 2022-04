I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Eccoci di nuovo con il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix della settimana. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dall'11 al 17 aprile sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova diverntissima comedy-documentario sulla vita in un carcere femminile: Hard Cell al documentario sui parchi nazionali più belli del mondo raccontato dalla voce di Barack Obama, fino a passare al nuovo intrigante thriller psicologico Anatomia di uno scandalo.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di aprile.

La nuova serie comedy: Hard Cell - in uscita il 12 aprile

La prima nuova uscita della settimana è Hard Cell, una commedia in stile documentario ambientata nella fittizia prigione femminile HMP Woldsley. La sceneggiatrice e ideatrice Catherine Tate veste i panni di vari personaggi, dalla direttrice Laura Willis che crede che la creatività porti alla riabilitazione, all'ergastolana psicopatica Big Viv. La serie si svolge nel corso di 6 settimane durante le quali le detenute preparano un musical diretto dalla ex star di EastEnders Cheryl Fergison. Le prove per lo spettacolo riuniscono un gruppo bizzarro composto da donne che cercano le proprie voci, incrementano l'autostima e consolidano le loro amicizie. Divertente ma sorprendentemente commovente, Hard Cell esplora il lato umoristico della vita dietro le sbarre.

Il documentario con Barack Obama: I parchi nazionali più belli del mondo - in uscita il 13 aprile

Altra nuova uscita molto interessante di questa settimana è una serie epica in cinque parti con la voce narrante di Barack Obama che invita gli spettatori a celebrare e scoprire le meraviglie delle zone incontaminate e dei parchi nazionali più belli del nostro pianeta. Dal produttore esecutivo di Blue Planet II arriva, infatti, I parchi nazionali più belli del mondo, una serie tripudio di meraviglia, umorismo e ottimismo. Ogni episodio esplora il nostro rapporto mutevole con la natura e racconta la storia di un parco nazionale attraverso le vite degli animali che vi abitano: dai più imponenti a quelli minuscoli. Dalle acque della Baia di Monterey in California, alla terra rossa brillante del Parco Nazionale dello Tsavo in Kenya, passando per le lussureggianti foreste pluviali del Parco Nazionale Gunung Leuser dell'Indonesia fino al maestoso terreno della Patagonia cilena e non solo: questa serie è un invito a entrare in contatto con la natura e a preservare questi luoghi per le generazioni future.

Il nuovo thriller psicologico: Anatomia di una scandalo - in uscita il 15 aprile

Ultimo ma non per importanza è il nuovo thriller psicologico e legal drama di Netflix Anatomia di uno scandalo, una serie coinvolgente che racconta la vita dell'alta borghesia britannica attraverso scandali personali e politici in cui la verità è sospesa tra giustizia e privilegio. James e Sophie Whitehouse vivono una realtà idilliaca ed elitaria. Con una carriera da ministro e una famiglia amorevole, il percorso di James sembra non avere ostacoli. Finché un segreto scandaloso non viene a galla. L'avvocata Kate Woodcroft segue invece un percorso ben diverso, in cui i processi rischiano di minacciare Westminster, il matrimonio dei Whitehouse, ma anche la sicurezza in se stessa.