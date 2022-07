I titoli da non lasciarsi scappare questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 4 giugno al 10 luglio sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla serie documentario su uni dei dirottamenti più incredibili della storia, D.B. Cooper all'adattamento seriale del videogioco Resident Evil, fino a passare al nuovo film con Dakota Johnson, Persuasione, adattamento dell'omonimo romanzo di Jane Austen.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di luglio.

D.B. Cooper: il dirottatore che svani nel nulla (13 luglio)

D.B. Cooper è la nuova miniserie documentario Netflix da tenere d'occhio questa settimana perché è incentrata su uno dei dirottamenti più incredibili e misteriosi della storia. Questo titolo, di quattro episodi, segue quindi la ricerca lunga 50 anni per scoprire il misterioso individuo che ha dirottato un volo della Northwest Airlines nel novembre 1971, svanendo nel nulla con 200.000 dollari. Cinque decenni. Pochi indizi. Troppe persone sospettate. L'identità del dirottatore D.B. Cooper rimane uno dei più grandi misteri del '900.

Resident Evil: la serie (14 luglio)

Questa settimana debutta su Netflix anche la serie adattamento di Resident Evil con otto episodi inediti. Anno 2036: quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l'inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

Persuasione (15 luglio)

E poi c'è Persuasione da non perdere, il nuovo film con Dakota Johnson, adattamento dell'omonimo romanzo di Jane Austen. Anne Elliot è una giovane anticonformista dalla sensibilità moderna che vive con l'altezzosa famiglia sull'orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth, l'affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità.