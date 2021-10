I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di settembre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dall'11 al 17 ottobre 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti di questa nuova settimana seriale.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma, abbiamo selezionato tre highlight dalla terza e attesissima stagione di You, alla quarta stagone di Little Things, fino a passare per il secondo capitolo de Il club delle babysitter.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix questa settimana da non farsi scappare.

You 3

Torna, il 15 ottobre, la terza stagione di You, il thriller psicologico con Penn Badgley e Victoria Pedretti, tratto dal romanzo omonimo di Caroline Kepnes. Cosa dobbiamo aspettarci da You 3? Per ora sappiamo che la terza stagione di You riprenderà il racconto della storia di Joe e Love, sposati, con un figlio nella loro vita a San Francisco. Joe è alle prese con un nuovo ruolo, cioè quella di marito e papà due esperienze che lo hanno, senza dubbio, cambiato. Ma questo matrimonio apparentemente perfetto potrebbe trasfomarsi in una prigione. Riuscirà Joe a non restare incastrato? Non ci resta che aspettare di vedere i nuovi episodi dove non mancherà sangue, omicidi, cadaveri e anche una nuova vicina, Natalie che si imbatterà in Joe, per sua sfortuna. Ma staremo a vedere!

Little Things 4

Il secondo consiglio della settimana riguarda la quarta e ultima stagione della serie Little Things. Dopo essere stati insieme oltre sei anni, Dhruv e Kavya affrontano la difficile transizione da un amore giovane a una relazione più matura. Nei nuovi episodi li vedremo gestire questioni riguardanti l'impegno, la salute, le ambizioni e la famiglia, il tutto con la stessa franchezza e intimità dimostrata in passato. Lasciati accompagnare da Dhruv e Kavya in un ultimo viaggio, mentre superano i grandi ostacoli e apprezzano le piccole cose.

Il club delle babysitter 2

Passiamo all'ultimo consiglio seriale di questa settimana: Il Club delle babysitter 2. Chi non si ricorda questo bestseller di Ann M. Martin, icona degli anni '90 diventato, poi, serie tv Netflix? Si tratta di una dramedy contemporaneo che segue l'amicizia e le avventure di sette ragazzine a capo di un'agenzia di babysitter a Stoneybrook, nel Connecticut. Quando la domanda cresce, le fondatrici Kristy Thomas, Mary-Anne Spier, Claudia Kishi, Stacey McGill e Dawn Schafer decidono di reclutare Mallory Pike e Jessi Ramsey. Tra nuovi clienti e relazioni, momenti di scoperta personale e lezioni importanti, il club continuerà ad accompagnarle anche in questo nuovo anno.