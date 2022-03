I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 14 al 20 marzo sono diverse le nuove uscite Netflix da non perdere dalla nuova serie documentario 3 Toneladas sulla rapina alla banca centrale del Brasile all'attesissima serie di Alessandro Cattelan fino a passare al nuovo film thriller Granchio nero.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di marzo.

3 Toneladas (16 marzo)

Partiamo con la serie documentario in tre puntate: 3 Toneladas che racconta la storia di uno dei furti più duri avvenuti in Brasile nell'agosto 2005. Un furto alla Banca Centrale, con sede a Fortaleza, nel Ceará, porta via dalla cassaforte della banca circa 165 milioni di reais, ovvero circa 3 tonnellate e mezzo di banconote da 50 real usate e non rintracciabili. Un delitto spettacolare che è stato compiuto con l'ausilio di un tunnel sotterraneo di quasi 80 metri di lunghezza, senza lasciare testimoni e senza prove in un primo momento. Una delle storie più spettacolari della storia della polizia brasiliana inizia qui. Una trama che mette faccia a faccia un astuto gruppo di ladri e una squadra di agenti federali, altrettanto intelligenti e pazienti, che per un periodo di 5 anni si rincorrono in un gioco del gatto e del topo. La serie di documentari 3 Tons, The Central Bank Burglary racconta la storia del crimine, le indagini e le tragiche conseguenze di un crimine un tempo apparentemente perfetto del valore di milioni, che tuttavia, dopo qualche tempo, si è rivelato una maledizione, lasciando una scia di estorsioni, rapimenti e omicidi sulla sua scia.

Alessandro Cattelan, una semplice domanda (18 marzo)

Grande uscita di questa nuova settimana di marzo è Alessandro Cattelan, una semplice domanda, la prima serie Netflix ideata e interpretata dall'ex presentatore di X Factor. Questa docuserie è composta da sei episodi e, oltre a Cattelan, la serie vede come protagonisti anche Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. Fuoriclasse sportivi insieme a stelle del cinema, della musica e della televisione aiuteranno Alessandro a trovare risposte da diverse angolature (una per ciascun episodio) alla domanda innocente della figlia Nina: "Papi, come si fa a essere felici?". Per trovare la risposta a questa "semplice domanda" Cattelan gira per l'Italia e all'estero, condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio per dare forma alla storia di ciò che ci rende felici.

Granchio nero (18 marzo)

Un nuovo film Netflix che uscirà in questa settimana di metà marzo è Granchio nero, un thriller svedese ambientato in un mondo postapocalittico dilaniato dalla guerra. Nel corso di un inverno lungo e rigido sei soldati intraprendono una missione segreta attraverso un arcipelago ghiacciato per trasportare un misterioso pacco che potrebbe metter fine alla guerra. Quando si addentrano in territorio nemico, non hanno idea dei pericoli che li aspettano o di chi possano fidarsi. Ma per la pattinatrice di velocità divenuta soldatessa Caroline Edh, la missione è completamente diversa. Granchio nero, diretto da Adam Berg e interpretato da Noomi Rapace, segue sei soldati in una missione disperata per mettere fine a una guerra che ha distrutto le loro vite.