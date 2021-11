I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di novembre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 15 al 21 novembre 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti di questa nuova settimana seriale che vede il lancio di serie tv tra le più attese dell'intero anno.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma, abbiamo selezionato tre highlight: da Strappare lungo i bordi, la nuova serie animata di Zerocalcare che torna a raccontare, con la sua solita genialità, i trentenni alle prese con le paranoie della vita adulta, alla nuova serie coreana tra thriller ed horror, Hellbound, fino a passare per il nuovo western spaziale di Netflix Cowboy Beebop.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix questa settimana da non farsi scappare.

Strappare lungo i bordi (17 novembre)

Esce questa settimana Strappare lungo i bordi , l'attesissima serie animata che vede il ritorno di Zerocalcare sul piccolo schermo e il suo primo debutto su Netflix. Questa serie, composta da sei episodi di circa 15 minuti l'uno, è ambientata nell'universo del fumettista italiano in un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dall'infanzia del fumettista ai giorni nostri, percorrendo un viaggio in treno con Sarah e Secco, gli amici di sempre, verso qualcosa di molto difficile da fare. Tutto, dai ricordi sugli anni della scuola alle lamentazioni esistenziali nei confronti della propria incompiutezza, è narrato con la voce di Zerocalcare, che doppia tutti i personaggi, tranne l’armadillo, che ha la voce di Valerio Mastandrea. È con questo stratagemma che ogni capitolo della storia sembra costruire un tassello di un mondo fatto di pochissime certezze e di amicizie incrollabili. E quando nel finale tutti i pezzi saranno al loro posto, il mosaico che avranno costruito sarà una sorpresa per lo spettatore, ma anche per il protagonista.

Qui il trailer di Strappare lungo i bordi

Hellbound (19 novembre)

Il secondo titolo da non farsi scappare questa settimana è Hellbound, una nuova serie Netflix tra l'horror e il thriller che racconta un'originale storia di esseri soprannaturali che compaiono all'improvviso sulla Terra e trascinano le persone all'inferno scatenando il caos e consentendo all'organizzazione religiosa 'Nuova Verità' di aumentare la propria influenza. Questa serie, di sei episodi in totale, è stata presentata in tre festival cinematografici importanti: dal 46° Toronto International Film Festival al 26° Busan International Film Festival, fino a passare per il 65° BFI London Film Festival del 2021 ottenendo numerose critiche positive. Tra esseri ultraterreni, misteri, sentenze, manipolazioni mentali e organizzazioni religiose sembra proprio che Hellbound sarà in grado di tenerci incollati allo schermo. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire ulteriori informazioni sull'avvincente trama di questo nuovo titolo Netflix e quando troveremo gli episodi sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qui il trailer ufficiale di Hellbound

Cowboy Beebop (19 novembre)

Passiamo a un altra attesissima serie Netlfix che fa il suo debutto questa settimana, si intitola Cowboy Bebop ed è un western spaziale basato sull'omonimo anime, ad alto contenuto d'azione che vede protagonisti tre cacciatori di taglie, alias "cowboy", in fuga dal loro passato. Radicalmente diversi, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra agguerrita e sarcastica pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare, se il prezzo è giusto ma che può solo farsi strada a calci e battute tra le tante risse prima che il passato finisca per fagocitarli tutti. Un genere innovativo e una storia intrigante che sembrano promettere davvero bene. Staremo a vedere.

Qui il trailer di Cowboy Bebop