I titoli da non perdere su Netflix questa settimana

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 16 al 22 maggio sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova serie italiana Di4ri alla terza stagione di Che fine ha fatto Sara fino a passare al terzo capitolo della serie animata Love, Death & Robots.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di inizio maggio.

Di4ri (18 maggio)

Iniziamo con la grande novità di questa settimana. È Di4ri, è la prima serie italiana Netflix per ragazzi, prodotta da Stand By Me, che, divisa in 15 episodi, Di4ri racconta le storie e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media. La serie racconta le storie di un gruppo di compagni di classe di seconda media. Le vicende si svolgono a Marina Piccola, un paesino su un’isola italiana. Ogni episodio copre l’arco temporale di una settimana scolastica ed è raccontato dal punto vista di uno degli otto protagonisti (tranne nel caso del primo episodio, che è l’unico ad avere una doppia narrazione, Pietro nella prima metà e Livia nella seconda), offrendo agli spettatori una sorta di diario personale con il suo peculiare sguardo sugli avvenimenti della 2^D.

Che fine ha fatto Sara 3 (18 maggio)

Dopo una lunga attesa torna la terza e ultima stagione di Che fine ha fatto Sara. In questo capitolo finale i nemici diventano alleati, la verità viene finalmente svelata e Álex è deciso a risolvere un nuovo enigma: cos'è successo a Sara? Proprio quando pensavamo che fosse stata Marifer a uccidere Sara tagliando le corde del paracadute, ogni teoria è stata ribaltata alla fine della seconda stagione. Durante un'inaspettata e misteriosa scena, Nicandro rivela che non è stata Marifer a commettere il crimine, ma piuttosto che "la colpa è nostra". Chi è stato? Perché? Finalmente tutte le domande poste durante la serie troveranno risposta nella terza stagione finale, la più sorprendente ed esplosiva finora! Ma soprattutto…

Cos'è realmente successo a Sara?

Love, Death & Robots, volume 3 (20 maggio)

E non possiamo non citare l'uscita del volume tre di una delle serie più iconiche e rivoluzionarie degli ultimi anni: Love, Death & Robots. La serie antologica animata premiata agli Emmy torna con il terzo volume prodotto da Tim Miller (Deadpool, Terminator - Destino oscuro) e David Fincher (MINDHUNTER, Mank). Terrore, fantasia e bellezza si fondono nei nuovi episodi con temi che vanno dalla scoperta di un'antica entità maligna a un'apocalisse comica, raccontando sorprendenti storie brevi che spaziano dal fantasy all'horror e alla fantascienza con inconfondibile umorismo e originalità visiva.