I titoli da non perdere su Netflix questa settimana

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di gennaio e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana di inizio anno che va dal 17 al 23 gennaio 2022, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti da non perdere.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma di streaming abbiamo selezionato tre highlight: dalla nuova docuserie su Robert Freegard alla prima parte dell'ultima stagione di Ozark fino a passare il nuovo film Netflix sull'inizio della Seconda Guerra Mondiale.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sulle nuove uscite Netflix di questa settimana.

La nuova docuserie: The Puppet Master (18 gennaio)

Iniziamo con la nuova docuserie di Netflix The Puppet Master e il titolo dice già tutto. Questo nuovo prodotto seriale della piattaforma di streaming, infatti, racconta la storia di Robert Freegard, un uomo che da solo ha soggiogato e truffato almeno sette donne e un uomo, rubando loro circa un milione di sterline e convincendoli di essere complici di sofisticate operazioni di spionaggio e di dover obbedire per non mettere in grave pericolo le proprie famiglie. Freegard ha sfruttato, maltrattato e tenuto in pugno le sue vittime con estrema crudeltà, convinto che fossero troppo impaurite per fuggire. In un inaspettato colpo di scena la storia si insinua nella realtà attuale, tramite le vicende di una famiglia preoccupata per la salvezza della madre.

La prima parte dell'ultima stagione di Ozark 4 (21 gennaio)

E poi, è finalmente arrivato il momento del gran finale di Ozark (o almeno della sua prima parte). Sarà proprio in questa nuova settimana di gennaio, infatti, che debutteranno i primi sette episodi di Ozark 4, la serie sulla famiglia Bryde che viene coinvolta nell'attività criminare dell'Ozark in Missouri, interpretata dai premi Emmy Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner, insieme a Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir, CC Castillo, Katrina Lenk, Bruce Davison, Ali Stroker e Veronica Falcón. Tornerà anche Chris Mundy come showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo.

Il nuovo film storico, Monaco: sull'orlo della guerra (21 gennaio)

E, infine, tra i nuovi titoli Netflix della settimana c'è un nuovo film, Monaco: sull'orlo della guerra tratto dal bestseller di Robert Harris. La storia è quella dell'Europa nel momento antecedente allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale con Adolf Hitler che si prepara a invadere la Cecoslovacchia e il governo di Neville Chamberlain che è alla disperata ricerca di una soluzione pacifica. Il funzionario pubblico britannico Hugh Legat e il diplomatico tedesco Paul von Hartmann si recano a Monaco per una conferenza convocata d'urgenza, mentre la pressione si fa sempre più schiacciante. L'inizio delle negoziazioni vede i due vecchi amici in serio pericolo e al centro di una rete di sotterfugi politici. Gli occhi del mondo sono tutti puntati sulla conferenza, ma la guerra potrà essere evitata? E se sì, a quale costo?