I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Eccoci di nuovo con il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix della settimana. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 18 al 24 aprile sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla seconda stagione di Russian doll alla nuova serie di fantascienza Yakamoz S-245 fino a passare allo speciale Netflix con l'intervista esclusiva tra Oprah Winfrey e l'attrice premio Oscar Viola Davis.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di aprile.

Russian Doll 2 - in uscita il 20 aprile

Torna proprio questa settimana la straordinaria serie di e con Natasha Lyonne. Russian doll debutta, infatti, con la sua seconda stagione che farà tornare Nadia, così come il pubblico, ancora una volta a viaggiare nel tempo. Ambientata quattro anni dopo che Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) sono scampati insieme al loop temporale della mortalità, la seconda stagione di Russian Doll continua a esplorare tematiche esistenziali attraverso una lente fantascientifica e spesso umoristica. Rivelando un destino ancora peggiore della morte infinita, in questa stagione Nadia e Alan si addentrano ancora più a fondo nei loro passati attraverso un insolito portale temporale collocato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan. In un primo momento vivono questa esperienza come un'avventura intergenerazionale in continua espansione che attraversa vari periodi, ma presto scoprono che lo straordinario evento ha in serbo più di quanto si aspettassero e insieme dovranno cercare una via d'uscita.

Yakamoz S-245 - in uscita il 20 aprile

Avventura, azione e fantascienza. Yakamoz S-245 è il nuovo titolo Netflix sci-fi che racconta la storia di Arman, un istruttore subacqueo e biologo marino dallo spirito libero, è pronto a partecipare a una missione di ricerca a bordo di un sottomarino. Quando però il sole inizia a sterminare chiunque si trovi in superficie, Arman deve salire a bordo di un sottomarino militare assieme al suo team per sopravvivere. Mentre con i suoi cerca di capire cosa sta succedendo sul pianeta e quale sia la vera missione dell'equipaggio, sale la tensione tra i due gruppi, in particolare tra Arman e Umut che è il secondo in comando del sommergibile. Il protagonista dovrà lottare per sopravvivere... ma anche per avere un'altra chance con la donna della sua vita. Alla fine dell'incubo scoprirà... che è un eroe, un leader e una leggenda.

Oprah + Viola - in uscita il 22 aprile

Tutta la bravura e l'empatia di Oprah Winfrey arriva su Netflix con uno speciale dedicato all'attrice premio Oscar Viola Davis. Le due donne, in un'intervista esclusiva, parleranno della nuova sorprendente autobiografia della Davis: Finding Me. L'attrice condividerà, infatti, per la prima volta i ricordi della sua infanzia segnata da una povertà indicibile, da violenze scioccanti e da "tutte le cose più dolorose". Racconterà quindi di aver ritrovato la pace, la capacità di perdonare e una sua identità "abbandonando la speranza di poter cambiare il passato". L'artista spiega come è riuscita ad accogliere l'amore nella sua vita e cosa c'è voluto per diventare una delle attrici più celebrate e di talento dei nostri tempi.