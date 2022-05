I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 2 all'8 maggio sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla terza e ultima stagione della serie italiana tratta dal romanzo di Federico Moccia, Summertime alla nuova serie sull'origine della sindrome di Stoccolma, Clark, fino a passare alla nuova serie spagnola Benvenuti a Eden, il perfetto mix tra Elite e The Wilds.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di inizio maggio.

Summertime 3 (4 maggio)

C'è grande attesa per il finale di Summertime che debutterà su Netflix proprio questa settimana. Sulla riviera romagnola è finalmente arrivata un'altra estate: Summer sembra pronta a vivere la nuova stagione con una spensieratezza che non ha mai conosciuto, Dario riceve un'offerta che non può rifiutare, Sofia torna con la paura di essere ormai un'estranea per i suoi amici e Ale è tormentato da profondi sensi di colpa. In questi nuovi episodi Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue faranno un ulteriore passo verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e delle proprie aspirazioni. La loro amicizia e l'ingresso di nuove persone nel gruppo li porteranno a capire elementi importanti delle loro personalità e del loro futuro. Oltre ad ampliare il loro spettro emotivo, nel percorso di crescita impareranno che qualche volta amare davvero una persona può comportare la perdita di una parte di sé.

Clark (5 maggio)

Altra novità Netflix della settimana è Clark, la serie drammatica che segue la vita dell'uomo per il quale è stata coniata l'espressione "La sindrome di Stoccolma" perché ha fatto perdere la testa all'intero paese, nonostante le svariate condanne che gli sono state inflitte per traffico di droga, tentato omicidio, violenza, furti e decine di rapine in banca. La serie diretta da Jonas Åkerlund si basa su verità e menzogne rivelate nell'autobiografia di Clark Olofsson, ricreando una versione romanzata di una delle figure più controverse della storia svedese contemporanea.

Benvenuti a Eden (6 maggio)

In questa prima settimana di maggio Netflix lancia un altro titolo molto atteso, si tratta della nuova serie spagnola Benvenuti a Eden, una via di mezzo tra Elite, Lost e The Wilds. Sei felice? Con questa domanda Zoa e altri quattro giovani attraenti e attivi sui social media ricevono un invito alla festa più esclusiva della storia, organizzata in un'isola segreta dal marchio di una nuova bevanda. Quella che inizia come un'avventura entusiasmante si trasformerà presto in un viaggio memorabile. Ma in paradiso non è tutto oro quel che luccica...Welcome to Eden.