I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di novembre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 20 al 26 dicembre 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti di questa nuova settimana seriale.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma di streaming, abbiamo selezionato tre highlight: dal nuovo film natalizio Nemici a Natale alla seconda stagione della comedy Emily in Paris fino a passare per il nuovo film con Jennifer Lawrence e Leonardo di Caprio, Don't Look Up.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sulle nuove uscite Netflix di questa settimana.

Nemici a Natale (21 dicembre)

La prima novità di questa settimana è un film che non poteva che essere dedicato al Natale. Stiamo Parlando di Nemici a Natale, una storia divertente che vi farà tuffare immediatamente nell'atmosfera natalzia. La storia è quella di Don Servando (Héctor Bonilla), a detta di tutti un nonno scontroso che passerà il Natale con la famiglia allargata: il figlio Fran (Benny Ibarra), la nuora Alma (Jacqueline Bracamontes) e un gruppo di hippy divertenti, tra cui Gala (Renata Notni), Renato (Juan Pablo de Santiago) e Bill (Daniel Martínez). Durante la gita di famiglia al mare per festeggiare il Natale con la zia di Alma, l'esigente Doña Alicia (Angélica María) diventerà l'acerrima nemica di Don Servando. Quando il suo ruolo in famiglia è messo in discussione, Don Servando farà l'impossibile per dimostrare che Alicia è una persona terribile che pensa solo a se stessa...anche a costo di rovinare la festa a tutti quanti!

Emily in Paris 2 (22 dicembre)

L'altra nuova e attesissima uscita della settimana è la seconda stagione di Emily in Paris. Ora più integrata a Parigi, Emily si muove meglio per la città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita in Francia. Dopo essere rimasta coinvolta in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul lavoro, che però diventa ogni giorno più complicato. Durante la lezione di francese incontra un espatriato come lei, che la fa infuriare ma allo stesso tempo la incuriosisce. Cosa accadrà?

Don't Look Up (24 dicembre)

Passiamo alla terza new entry di questa settimana, Don't Look Up, il nuovo film con Leonardo di Caprio, Meryl Streep e Jennifer Lawrence che sbarca sul piccolo schermo il giorno della vigilia di Natale dopo aver debuttato nei cinema. Questo film racconta la storia di due umili astronomi che partono per un enorme tour mediatico con l'obiettivo di avvisare l'umanità dell'avvicinamento di una cometa destinata a distruggere la Terra. Scritto e diretto dal premio Oscar Adam McKay (La grande scommessa) e con un cast stellare composto da Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis e Tomer Sisley, questa storia sarà in grado di divertire ma anche far riflettere con una sottile ma profonda ironia sul mondo contemporaneo.