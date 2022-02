I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi intriganti storie da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 21 al 27 febbraio sono diverse le nuove uscite Netflix da non perdere. Tra queste abbiamo selezionato tre highlight per aiutarvi nella scelta del titolo che più si avvicina ai vostri gusti o, semplicemente, a quello che avete voglia di guardare in questo momento.

Vikings: Valhalla (25 febbraio)

Iniziamo con la prima grande nuova uscita di questa settimana: lo spin-off di Vikings, Vikings: Valhalla. La storia è ambientata oltre cent'anni dopo la fine della serie originale in una nuova avventura che mescola dramma e autenticità storica a un'azione cruda e avvincente. Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

La giudice (25 febbraio)

Un'altra interessante nuova uscita Netflix di questa settimana è La giudice, una nuova serie la cui storia ruota attorno a Eun-Seok, una giudice che inizialmente ha pregiudizi nei confronti dei criminali minorenni, ma poi si rende conto dei problemi che i giovani affrontano e delle responsabilità della società nei confronti del loro comportamento.

Madea, il ritorno (25 febbraio)

Per gli amanti della commedia e dell'iconico personaggio di Madea, interpretato da Tyler Perry, questa settimana esce Madea, il ritorno,l'ultimo film del franchise di Madea che debutterà su Netflix il 25 febbraio. Il film che racconta la festa di laurea del pronipote di Madea, minacciata da segreti nascosti e drammi familiari. Il lungometraggio vede riunite tutte le star della serie, tra cui Tamela Mann (Cora), David Mann (signor Brown), Cassi Davis Patton (zia Bam), con la partecipazione straordinaria dell'iconico attore irlandese Brendan O'Carroll nei panni di Agnes Brown, che affiancherà Madea con la sua eccezionale verve comica.