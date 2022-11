I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 21 al 27 novembre sono diverse le nuove uscite da non perdere dall'attesissima Mercoledì di Tim Burton, sull'iconico personaggio della Famiglia Addams al nuovo film romantico sudcoreano. First Love, fino ad arrivare al film sulla storia vera di Ghislaine Maxwell.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di novembre.

Mercoledì di Tim Burton (23 novembre)

Debutta proprio questa settimana l'attesissima serie Netflix di Tim Burton, Mercoledì, sull'iconico personaggio della Famiglia Addams. La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

First Love (24 novembre)

Questa settimana vede anche l'arrivo su Netflix di una nuova storia romantica sudcoreana, First Love, una storia d'amore che attraversa più generazioni ispirata alle emblematiche canzoni "First Love" (1999) e "Hatsukoi" (2018) di Hikaru Utada. Due adolescenti si innamorano per la prima volta alla fine degli anni '90. Vent'anni dopo uno sta per fidanzarsi mentre l'altra è divorziata e ha un figlio adolescente alle prese con il primo amore.

Ghislaine Maxwell: soldi, potere e perversione (25 novembre)

E, infine, c'è anche lìuscita del film Netflix sulla controversa storia di Ghislaine Maxwell, l'imprenditrice britannica dichiarata colpevole di adescamento di minori e altri reati. Questo film, basato su una storia vera, va oltre gli scioccanti titoli dei giornali per raccontare la storia vera della misteriosa complice di Epstein, mostrando come ceto sociale e privilegi abbiano oscurato la sua natura predatoria.