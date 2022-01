I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di gennaio e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana di inizio anno che va dal 24 al 30 gennaio 2022, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti da non perdere.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma di streaming abbiamo selezionato tre highlight: dalla nuova serie con Kristen Bell, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra al nuovo crime Venne il freddo, fino a passare per un nuovo titolo a metà tra il fantasy e il thriller, Feria - La luce più oscura.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sulle nuove uscite Netflix di questa settimana.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra (28 gennaio)

Partiamo dalla prima grande uscita di questa settimana: La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, il nuovo attesissimo thriller Netflix che vede il ritorno sul piccolo schermo di Kristen Bell che tutti ricordiamo per aver vestito i panni di Veronica Mars. La storia è quella di Anna (Kristen Bell), una donna che ha perso la figlia a causa di un assassino e che vive le sue giornate nella piena apatia tra bicchieri di vino e allucinazioni, seduta su una poltrona davanti a una finestra dove osserva la vita degli altri. A un certo punto, però, questa monotonia si rompe quando un affascinante vicino (Tom Riley) si trasferisce nella casa di fronte alla sua con l'adorabile figlia (Samsara Yett) e Anna incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Poi però assiste a un orribile omicidio... o forse è tutto nella sua testa. Dagli ideatori Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra è una versione intrisa di umorismo cupo, ad alto tasso alcolico e satirica del classico thriller psicologico che ti tiene in sospeso fino all'ultimo.

Venne dal freddo (28 gennaio)

La seconda nuova uscita di questa ultima settimana di gennaio è Venne dal freddo, una serie crime che racconta la storia di una madre single la cui vita viene sconvolta durante una vacanza con la figlia quando la CIA la costringe ad affrontare il suo passato da spia russa ormai dimenticato e frutto di un esperimento de KGB. Quando una serie di misteriosi incidenti insensati e mortali fa pensare che qualcuno con le sue abilità stia attaccando degli innocenti, Jenny (Margarita Levieva) deve tornare in azione e fermare il pericolo per non rischiare di perdere la sua famiglia e la vita che si è creata.

Feria - la luce più oscura (28 gennaio)

E infine vi segnaliamo l'uscita di Feria - la luce più oscura, una serie thriller fantasy di otto episodi creata da Carlos Montenero e Agustín Martínez e diretta da Jorge Dorado e Carles Torrens. Cosa succede quando due sorelle adolescenti scoprono che i loro genitori sono una coppia di assassini? Eva e Sofia devono fare i conti con l'orribile crimine apparentemente commesso dai genitori prima di sparire lasciandosi alle spalle 23 vittime. Questa serie racconta il viaggio che le due sorelle intraprendono a metà degli anni '90 a Feria, un candido paesino incastonato tra le montagne dell'Andalusia dove gli abitanti non sono così ingenui come sembrano e dove la realtà nasconde un universo fantastico.