I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Eccoci di nuovo con il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix della settimana. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 25 aprile all'1 maggio sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova stand-up comedy di David Spade al nuovo film ispirato a una storia vera L'assedio di Silverton fino a passare alla nuova e interessantissima serie francese Le 7 vite di Lea.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di fine aprile inizio maggio.

La speciale stand-up comedy di David Spade: Nothing Personal (26 aprile)

La prima nuova uscita di questa settimana è una nuova stand-up comedy. Fresco di rientro dagli impegni di conduttore ospite sulla spiaggia di Bachelor In Paradise, David Spade fa il suo debutto nello speciale comico Netflix Nothing Personal. Dal disprezzo che prova per i granchi all'approccio unico che adotta per rifiutare le droghe, David dimostra che nessun argomento è off limits. Girato al Pantages Theatre di Minneapolis, David Spade: Nothing Personal esordisce in tutto il mondo su Netflix il 26 aprile 2022.

Il nuovo film ispirato a una storia vera: L'assedio di Silverton (27 aprile)

Passiamo a un altro titolo che farà il suo debutto su Netlix questa settimana: è L'assedio di Silverton, un film basato sulla storia vera della presa in ostaggio di una banca da parte di ribelli che si erano rifugiati dopo un attentato fallito in protesta dell'apartheid. Durante una missione importante per danneggiare un deposito di petrolio, tre ribelli del movimento Umkhonto weSizwe (MK) capiscono di essere stati traditi quando trovano la polizia pronta ad arrestarli. Dopo un inseguimento all'ultimo sangue, i tre si rifugiano in una banca. I tre concludono che qualcuno, forse proprio uno di loro, è un "Impimpi": un traditore e una spia della polizia. Ma chi sarà? Alla banca, la pressione sale e la tensione è alle stelle tra i compagni. La sola cosa che li unisce è la lotta per la libertà. Quando si rendono conto che le uniche vie d'uscita sono la prigione o la morte, decidono di negoziare il rilascio di Nelson Mandela.

La nuova serie francese: Le 7 vite di Lea (28 aprile)

E infine da non perdere questa settimana è la nuova serie francese Le 7 vite di Lea. Un vero e proprio gioiellino che debutterà il 28 aprile e farà tuffare in un mondo fatto di viaggi tempoali e introspettivi. Una vera serie rivelazione che non dovrebbe passare inosservata. La storia è quella di Lea, una ragazza che dopo aver trovato i resti di un ragazzo scomparso 30 anni prima, si risveglia negli anni '90 e cambia corpo sette volte nel tentativo di scoprire la causa della sua morte e di prevenirla.