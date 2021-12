I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di novembre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti di questa nuova settimana seriale.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma di streaming, abbiamo selezionato tre highlight: dalla nuova serie tedesca Kitz, al nuovo thriller Stay Close fino a passare per la quarta attesissima stagione di Cobra Kai, ce n'è per tutti i gusti.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sulle nuove uscite Netflix di questa settimana.

Kitz (30 dicembre)

Iniziamo questa settimana con una nuova serie drammatica che arriva direttamente dalla Germania. Si tratta di Kitz che racconta la storia di una diciannovenne che, a un anno dalla tragica morte del fratello, entra nel decadente mondo di un esclusivo gruppo di Monaco di Baviera che ogni anno invade la lussuosa stazione sciistica per fare festa. Ma quando la ragazza mette in moto una valanga che espone i segreti nascosti dietro una facciata di glamour, denaro ed edonismo, le conseguenze sono incontrollabili.

Stay Close (31 dicembre)

Il secondo consiglio di questa settimana è un'altro nuovo titolo della piattaforma di streaming, Stay Close. Tra emozioni forti, suspense avvincente e delitti passati che riemergono dall'oblio, Stay Close mette in discussione quanto conosciamo davvero gli altri. Quattro persone nascondono oscuri segreti ai loro cari. Megan (Jumbo) è una madre in carriera con tre figli. Ray (Armitage) è un fotografo documentarista un tempo promettente. Broome (Nesbitt) è un detective che non riesce a dimenticare il caso irrisolto di una persona scomparsa e infine Lorraine (Parish) è una vecchia amica di Megan. Quando il passato torna a perseguitarli minacciando di rovinare le loro vite e quelle di chi li circonda, cosa decideranno di fare?

Cobra Kai 4 (31 dicembre)

Ultima ma non di importanza, Cobra Kai che torna con i nuovi episodi del capitolo 4 proprio l'ultimo giorno dell'anno. Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Quando Samantha e Miguel cercano di difendere l'alleanza tra i dojo mentre Robby punta tutto su Cobra Kai, il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l'area?