I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 28 febbraio all'1 marzo sono diverse le nuove uscite Netflix da non perdere dalla nuova miniserie Coinquilini impossibili al nuovo film thriller The weekend away fino a passare per la nuova serie thriller Frammenti di lei. Tra queste abbiamo selezionato tre highlight per aiutarvi nella scelta del titolo che più si avvicina ai vostri gusti o, semplicemente, a quello che avete voglia di guardare in questo momento.

Coinquilini impossibili (1 marzo)

Netflix è pronta a sfornare una nuova intrigante miniserie Coinquilini impossibili, un nuovo titolo in cinque parti che punta l'obiettivo su quattro coinquilini all'apparenza innocui che si trasformano in veri e propri incubi per le loro vittime ignare, rivelando cattive intenzioni, a volte persino violente. Queste inquietanti storie vere documentano le minacce mascherate che possono nascondersi tra le mura domestiche.

The weekend away (1 marzo)

Altra nuova uscita di questa settimana è il film thriller The weekend away che racconta la storia di un weekend in Croazia che finisce male quando una donna (Leighton Meester) è accusata di aver ucciso la sua migliore amica (Christina Wolfe). Nel tentativo di scoprire la verità, porterà alla luce un segreto doloroso.

Frammenti di lei (4 marzo) serie thriller

Concludiamo con una nuova serie sempre di genere thriller Frammenti di lei. In una tranquilla cittadina della Georgia, un atto di violenza gratuita provoca un'inaspettata catena di eventi per la trentenne Andy Oliver e sua madre Laura. Nel tentativo disperato di ottenere delle risposte, Andy parte per un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti avvicinandosi sempre più al cuore oscuro e nascosto della sua famiglia.