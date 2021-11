I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di novembre e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti più promettenti di questa nuova settimana seriale che vede il lancio di serie TV tra le più attese dell'intero anno.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma, abbiamo selezionato tre highlight: dal nuovo film animato tratto dalla serie di manga giapponese La vetta degli Dei alla terza e ultima stagione di Lost in Space fino a passare per il western con Benedict Cumberbatch The Power of the Dog.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix questa settimana da non farsi scappare.

La vetta degli Dei (30 novembre)

Debutta il 30 novembre La vetta degli Dei, il nuovo film d'animazione di Netflix tratto dalla serie di manga firmata dal celebre fumettista Jirô Taniguchi e dallo scrittore Baku Yumemakura. La storia è quella di un giovane fotoreporter giapponese Fukamachi che, dopo aver trovato una macchina fotografica che potrebbe cambiare per sempre la storia dell'alpinismo, finisce sulle tracce del misterioso Habu, un alpinista emarginato e per anni dato per disperso. Fukamachi entra così in un mondo di scalatori ossessionati alla costante ricerca di imprese impossibili ed è questo ambiente che lo porta pian piano verso la vetta degli dei.

Lost in Space 3 (1 dicembre)

La seconda nuova uscita Netflix da tenere in considerazione questa settimana è la terza e ultima stagione di Lost in Space. La posta in gioco è più alta che mai e l'istinto di sopravvivenza della famiglia Robinson sarà messo a dura prova. Intrappolati su un pianeta misterioso da un anno, Judy, Penny, Will e il robot devono guidare i 97 giovani coloni in una terribile evacuazione, ma prima le loro vite cambieranno per sempre con l'emergere di alcuni segreti. Nel frattempo John e Maureen devono affrontare circostanze avverse con il sostegno di Don per cercare di ritrovare i figli. I Robinson dovranno superare una grande sfida emotiva accettando non solo di essersi persi, ma anche di essere separati dai propri cari, mentre si scontrano con la più grande minaccia aliena mai incontrata finora.

The Power of the Dog (1 dicembre)

Passiamo al'ultimo hughlight di questa settimana: il nuovo western con Benedict Cumberbatch e Kristen Bell presentato in anteprima mondiale alla 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Una storia d'altri tempi che tratta svariati temi dall'omosessualità e tutte le discriminazioni legate a essa alla violenza sulle donne fino a passare all'abuso di potere. Con una vena poetica, un pizzico di macabro e anche un po' di romanticismo questo film ripropone il western sul grande schermo arricchendolo di nuovi punti di vista e tematiche. Intrigante, anche solo per la bravura del suo attore protagonista, è un titolo da non perdere, anche solo per farsi una propria opinione, bella o brutta che sia.