I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 30 maggio al 5 giugno sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova serie sugli scontri generazionali Ambizione al nuovo titolo estivo di Netflix Surviving Summer fino a passare a una docuserie sull'incredibile caso di Erik Jensen, poliziotto o assassino?

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di fine maggio inizio giugno.

Ambizione (3 giugno)

La prima nuova uscita Netlfix di questa settimana è Ambizione. Si tratta di una serie scritta dalla nota sceneggiatrice Meric Acemi, già autrice di una delle serie più amate di Netflix, Love 101 che torna a lavorare per la piattaforma di streaming su una tematica davvero attuale: lo scontro tra generazioni, quella X, che ancora occupa posizioni di rilievo nel mondo aziendale, e l’emergente Z. Con 8 episodi e la produzione di Ay Yapim, Ambizione racconterà come la Generazione X cerca di stare al passo con la modernità, i social media e un mercato del lavoro in evoluzione, ma non riesce ad avere una visione d'insieme. È innegabile che il divario e le differenze tra le due generazioni siano profonde. In questo scenario s'innesta la storia di Asli, che cerca la via più breve per arrivare in alto invece di ricorrere al duro lavoro. La serie si domanda se, usando i metodi moderni per conquistare il rispetto di tutti, Asli potrà vincere o finirà per perdere.

Surviving Summer (3 giugno)

Cambiamo tono e argomento e passiamo a un'altra storia che sta per debuttare su Netflix questa settimana. Si tratta di una serie estiva e incentrata sul surf: Surviving Summer. Sono 10 gli episodi di questo nuovo titolo Netflix e la storia è quella di un'adolescente americana ribelle che trova famiglia, amicizie e onde perfette da surfare quando arriva in una cittadina australiana molto nota tra chi pratica questo sport. Una storia drammatica ma leggera allo stesso tempo che racconta i sogni, le paure e le ambizioni dei giovanissimi appassionati di uno sport, in questo caso il surf con anche una bella panoramica sui rapporti umani.

L'enigma di Erik Jensen (3 giugno)

L'altra novità di questa nuova settimana seriale è L'enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale? , una docuerie di 4 episodi che ripercorre l'incredibile caso che ha coinvolto Eirik Jensen, il più famoso poliziotto norvegese. La serie true crime pone la domanda che ha tenuto la nazione col fiato sospeso dal momento del suo arresto nel 2013: Eirik Jensen è il miglior poliziotto della storia norvegese o il più grande narcotrafficante che la Scandinavia abbia mai conosciuto? Grazie a un accesso unico a entrambe le identità di Eirik Jensen, questa docuserie presenta personaggi carismatici ed eclettici, raccontandone l'incredibile storia dal primo incontro negli anni '90 alla potenziale disfatta in tribunale nel 2020. Gli spettatori si chiederanno fino alla fine: chi sta dicendo la verità?