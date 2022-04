I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 4 al 10 aprile sono diverse le nuove uscite Netflix da non perdere dalla nuova stand-up comedy di Michela Giraud La verità, lo giuro, al nuovo film drammatico Danzando sul cristallo fino a passare al nuovo thriller sudcoreano,Yaksha.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di aprile.

Michela Giraud: la verità, lo giuro - stand- up (6 aprile)

Questa settimana c'è il grande debutto su Netflix di Michela Giraud con la sua nuova stand-up comedy La verità, lo giuro. Rigorosamente da sola davanti al pubblico del club Vinile a Roma, Michela Giraud scherza raccontando la propria verità con la prospettiva intensa e autoironica che l'ha sempre contraddistinta. In questo spettacolo Michela usa la sua grande autoironia per scherzare su problemi esistenziali e personali che rispecchiano un'intera generazione, restando sempre fedele a un solo minimo comune denominatore: se stessa.

Danzando sul cristallo - film (8 aprile)

Un'altra nuova uscita della settimana è il film drammatico Danzando sul cristallo che racconta la storia di una stella del Ballet Clásico Nacional che si toglie tragicamente la vita. A questo punto Irene viene scelta per sostituirla nella più importante produzione della compagnia, Giselle. La ragazza diventa così il bersaglio della crudeltà e gelosia delle compagne, ma trova un'amica in Aurora, una ballerina solitaria controllata dalla madre. Isolate e sotto pressione per i sacrifici necessari nel mondo della danza, Irene e Aurora sviluppano una relazione sempre più ossessiva, finché non fuggono insieme alla ricerca di se stesse.

Yaksha - film (8 aprile)

Ultima nuova uscita Netflix è il thriller sudcoreano Yaksha. Una storia avvincente su uno spietato leader di un team segreto d'oltreoceano, "Yaksha" che intraprende una missione pericolosa in un insidioso campo di battaglia invaso dalle spie. Quando cade vittima di trappole e tradimenti, si schiera con un ispettore moralista inviato da Seul. Il resto? A voi scoprirlo.