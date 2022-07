I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 4 giugno al 10 luglio sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova serie tedesca King of Stonks al nuovo cartone animato di Chris Williams Il mostro dei mari, fino a passare al nuovo action thriller, Quella notte infinita.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di luglio.

King of Stonks (6 luglio)

Iniziamo con una serie tedesca, un dramedy di sei episodi che promette di alternare momenti di risata a momenti di riflessione, King of Stonks. Felix Armand vuole scalare la vetta del successo, solo così può finalmente diventare un essere umano perbene. Dopo tutto è la mente dietro all'azienda fintech tedesca più importante di sempre: CableCash AG. Ma già al momento dell'IPO tutto sembra ritorcerglisi contro, tra riciclaggio di denaro, raggiri ai danni degli investitori e pornografia online. Per un'azienda tedesca di medie dimensioni, questo non è il modo giusto per conquistare il favore del pubblico. Dopo aver salvato il suo capo megalomane Magnus dalle grinfie della mafia siciliana, Felix si ritrova di nuovo a gestire tutto da solo: stampa, politica, criminalità... e lo stesso Magnus che nel frattempo l'ha abbandonato. Tutti vogliono qualcosa da lui e Felix fa sempre più fatica a raggirarli e metterli l'uno contro l'altro. Così, da programmatore mediocre, diventa il più grande truffatore della Germania del dopoguerra. Poi arriva anche Sheila Williams, la donna di cui non dovrebbe proprio innamorarsi. E invece...

Il mostro dei mari (8 luglio)

Questa settimana debutta su Netflix anche il nuovo cartone animato Il mostro dei mari con la regia di Chris Williams e il doppiaggio di Diego Abatantuono, Claudio Santamaria e Giulia Stabile. In un'epoca in cui creature terrificanti solcano i mari, i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più osannato. Ma quando la giovane Maisie Brumble s'imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l'uomo trova a sorpresa un'alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate ed entrano nella storia. Con la regia del premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6, Bolt: un eroe a quattro zampe), Il mostro dei mari conduce lo spettatore ai confini del mondo, dove ha inizio la vera avventura.

Quella notte infinita (8 luglio)

Altra novità di questa settimana è un action thriller di sei episodi, Quella notte infinita, che si svolge il 24 dicembre: un gruppo di uomini armati circonda il carcere di Monte Baruca e interrompe le comunicazioni con l'esterno. L'obiettivo: catturare un pericoloso serial killer di nome Simón Lago (Luis Callejo). Se le guardie lo consegnano, l'attacco si concluderà in pochi minuti. Ma il direttore del carcere Hugo (Alberto Ammann) si rifiuta di obbedire e si prepara a resistere.